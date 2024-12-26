Украинцы пытались сбежать из страны под видом траурного кортежа с телом солдата ВСУ
ГПСУ: Двое мобилизованных пытались бежать с Украины с траурным кортежем
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Двое жителей Украины попытались сбежать от мобилизации, притворившись участниками траурного кортежа с телом погибшего солдата ВСУ. Об этом сообщает телеграм-канал Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).
«В Закарпатье сообщники пытались провезти двух уклонистов через границу, притворившись участниками траурного кортежа, сопровождавшего тело погибшего воина. За 18 тысяч долларов они планировали доставить мужчин призывного возраста к границе», — говорится в сообщении госпогранслужбы.
Для правдоподобности на транспортное средство натянули флаг Украины. Когда обман был раскрыт, водитель псевдотраурного кортежа дал команду мобилизованным выпрыгнуть из машины, а сам попытался совершить наезд на пограничников. Известно, что всех участников преступной схемы — в том числе самих беглецов — задержали.
Ранее сообщалось, что украинские военкомы применяют грубую физическую силу в отношение мобилизованных. Подобное поведение на Западе назвали «мрачной реальностью» современной Украины. Президент России Владимир Путин сравнил организацию работы местных военкомов с отловом бродячих собак.