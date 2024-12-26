Украинцы пытались сбежать из страны под видом траурного кортежа с телом солдата ВСУ

Двое жителей Украины попытались сбежать от мобилизации, притворившись участниками траурного кортежа с телом погибшего солдата ВСУ. Об этом сообщает телеграм-канал Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

« В Закарпатье сообщники пытались провезти двух уклонистов через границу, притворившись участниками траурного кортежа, сопровождавшего тело погибшего воина. За 18 тысяч долларов они планировали доставить мужчин призывного возраста к границе », — говорится в сообщении госпогранслужбы.

Для правдоподобности на транспортное средство натянули флаг Украины. Когда обман был раскрыт, водитель псевдотраурного кортежа дал команду мобилизованным выпрыгнуть из машины, а сам попытался совершить наезд на пограничников. Известно, что всех участников преступной схемы — в том числе самих беглецов — задержали.