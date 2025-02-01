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Регион
1 февраля, 05:24

Ганчев: ВС России освободили около 70 населённых пунктов в Харьковской области

Российским военным удалось освободить около 70 населённых пунктов в Харьковской области. Почти в половине из них уже налажена работа военно-гражданских администраций. Такие данные озвучил глава российской ВГА в регионе Виталий Ганчев.

«Нужно понимать, что это всё-таки сёла в основном. Большие такие города областного значения, которые были райцентрами, это на сегодняшний день Волчанск», — рассказал он РИА «Новости».

Ганчев добавил, что на освобождённой территории по-прежнему проживают люди — около 2 тысяч человек.

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Между тем российские подразделения продолжают уверенно продвигаться к Новой Кругляковке под Харьковом. Украинское командование бросает туда все резервы, но группировка ВСУ на этом участке лишь терпит колоссальные потери.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Тимур Хингеев
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