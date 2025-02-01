Ганчев: ВС России освободили около 70 населённых пунктов в Харьковской области

Российским военным удалось освободить около 70 населённых пунктов в Харьковской области. Почти в половине из них уже налажена работа военно-гражданских администраций. Такие данные озвучил глава российской ВГА в регионе Виталий Ганчев.

«Нужно понимать, что это всё-таки сёла в основном. Большие такие города областного значения, которые были райцентрами, это на сегодняшний день Волчанск», — рассказал он РИА «Новости».

Ганчев добавил, что на освобождённой территории по-прежнему проживают люди — около 2 тысяч человек.