Ганчев: ВС России освободили около 70 населённых пунктов в Харьковской области
Российским военным удалось освободить около 70 населённых пунктов в Харьковской области. Почти в половине из них уже налажена работа военно-гражданских администраций. Такие данные озвучил глава российской ВГА в регионе Виталий Ганчев.
«Нужно понимать, что это всё-таки сёла в основном. Большие такие города областного значения, которые были райцентрами, это на сегодняшний день Волчанск», — рассказал он РИА «Новости».
Ганчев добавил, что на освобождённой территории по-прежнему проживают люди — около 2 тысяч человек.
Между тем российские подразделения продолжают уверенно продвигаться к Новой Кругляковке под Харьковом. Украинское командование бросает туда все резервы, но группировка ВСУ на этом участке лишь терпит колоссальные потери.
Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov