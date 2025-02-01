Сводка СВО. ВС РФ освободили Новомлынск, в Киеве ищут защиту от «Орешника», ЕС может расколоться из-за Украины, 1 февраля В ДНР и Харьковской области освобождены два села, успехи Армии России в Щербиновке, в Курской области нашли убийцу мирных жителей, ВСУ думают, как сбить новую ракету России — дайджест Life.ru 31 января, 21:07 Работа расчёта гаубицы Д-30. Обложка © ТАСС / Александр Река

Курская область, 1 февраля

Больше 270 вэсэушников полегли в Курской области за последние сутки. Военнопленные рассказывают о подробностях пребывания ВСУ на территории России. Евгений Фабрисенко во время допроса сообщил, что мужчины из числа местного населения оказывали им сопротивление, но это не спасало от их убийства. Также он рассказал, что в Русском Поречном он и его сослуживцы расстреляли 22 человека и изнасиловали восемь девушек.

— Увидел в доме девушку лет 18–20. Мы с сослуживцами втроём изнасиловали её, и я её поставил на колени, руки за голову — и застрелил, — раскрыл подробности одного из преступлений Фабрисенко.

Оператор FPV-дрона протаранил дрон-ретранслятор боевиков ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

Донецкая Народная Республика, 1 февраля

На Покровском направлении ВС РФ освободили Нововасильевку. Продолжается обход Покровска с флангов. Военкор Александр Коц считает, что следующей целью наших войск будет Успеновка, Новоалександровка, Новосергеевка и Новониколаевка. До границы с Днепропетровской областью осталось меньше восьми километров. Важно отметить, что это не просто черта на карте, а государственная граница Российской Федерации. Сейчас, как и на других участках фронта, воюют иностранные наёмники. С 19-летним поляком Филиппом Антосяком простились в Киеве. Молодой человек служил в 25-й бригаде ВСУ.

Продолжается выдавливание противника в Торецке. Бои идут на окраинах. В это же время Армия России ведёт наступление на Щербиновку. Движение идёт по трассе на Константиновку. Сюда же наши войска движутся со стороны Часова Яра.

— Очередные сутки хорошего движения вперёд в южной части Часова Яра. Наши войска уже вошли в микрорайон Шевченко и на территорию Цеха № 2 завода огнеупоров, — пишет Юрий Подоляка.

Расчёт 152-мм гаубицы «Мста-Б» уничтожил опорный пункт ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

Харьковская область, 1 февраля

Небольшое село Новомлынск, расположенное у реки Оскол, перешло под контроль России. Плацдарм на правом берегу расширяется. Наши ДРГ уже работают в тылу врага. Так, на одной из мин у села Долгенькое, от которого наши войска находятся в пяти километрах, подорвался броневик ВСУ.

— После освобождения Двуречной и прорыва в сторону селения Западное наши штурмовики насытили, оснастили, расширили плацдарм и продолжают наступательные действия на северном фланге Купянска. Неслучайно из Сумской области противник начал переброску некоторых частей ВСУ под Купянск, — рассказал военный обозреватель Геннадий Алёхин.

Киев придумал, чем сбить «Орешник»

Баллистическая ракета средней дальности «Орешник» поразила цели на Украине один раз, но отголоски запуска слышны до сих пор. В Киеве думают, как сбить её, если будет второй удар.

— Похоже, что на данный момент ни MIM-104 Patriot, ни система SAMP/T с этим справиться не могут. Но утверждать, что такое невозможно вообще, тоже не совсем корректно, — считает военный эксперт Пётр Черник.

По его словам, сбить «Орешник» может американская система THAAD, но купить её ВСУ не смогут из-за высокой цены. Черник утверждает, что Украине необходимо разработать свою систему. Понятно, что ничего разработать у них не получится, да даже если и получится, то собрать рабочую систему уже не получится — ни времени, ни производственных мощностей нет.

Европа отворачивается от Украины

Премьер-министра Словакии Роберт Фицо. Фото © ТАСС / AP / Virginia Mayo

Авторы Bloomberg заметили, что на Европейском континенте у Киева становится всё меньше союзников. В число тех, кто начал критиковать действующую украинскую власть, записали премьер-министра Словакии Роберта Фицо. С ним схож во мнении венгерский лидер Виктор Орбан.

— Орбан больше не одинок. Судя по всему, в дальнейшем ЕС грозит всё больше патовых ситуаций, поскольку блоку будет тяжело преодолеть инакомыслие националистов, — пришёл к выводу политический аналитик Габор Дьёри.

Важно сказать, что сегодня в ряде стран у власти националисты. Правеет почти вся Европа. Сдвиги заметили в Болгарии, президент которой призвал снять санкции с России. Собеседники Bloomberg считают, что сейчас есть угроза раскола ЕС из-за позиции по Украине, ну а тех, кто повернулся в сторону России, они называют злом.

Авторы Даниил Черных