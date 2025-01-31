Российские войска освободили Нововасилевку в ДНР

Российские войска освободили пять населённых пунктов в зоне СВО за прошедшую неделю. Об этом в ходе брифинга сообщили в Минобороны РФ.

Так, в числе освобождённых — Зелёное, Новоелизаветовка и Нововасилевка в ДНР, Двуречная в Харьковской области, а также Великая Новоселка в ДНР.