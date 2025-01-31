Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 января, 09:53

Российские войска освободили Нововасилевку в ДНР

Российские войска освободили пять населённых пунктов в зоне СВО за прошедшую неделю. Об этом в ходе брифинга сообщили в Минобороны РФ.

Так, в числе освобождённых — Зелёное, Новоелизаветовка и Нововасилевка в ДНР, Двуречная в Харьковской области, а также Великая Новоселка в ДНР.

Погиб как герой: Комроты штурмовиков вызвал на себя огонь танка, чтобы спасти товарищей
Погиб как герой: Комроты штурмовиков вызвал на себя огонь танка, чтобы спасти товарищей

А ранее Минобороны РФ показало кадры водружения российского флага в посёлке Новоелизаветовка в ДНР, который удалось освободить от украинских военных 28 января. Также на видео попали снятые с дрона бои с противником за населённый пункт.

Обложка ©

ТАСС / Александр Полегенько

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar