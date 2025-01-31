Российские войска освободили Нововасилевку в ДНР
Российские войска освободили пять населённых пунктов в зоне СВО за прошедшую неделю. Об этом в ходе брифинга сообщили в Минобороны РФ.
Так, в числе освобождённых — Зелёное, Новоелизаветовка и Нововасилевка в ДНР, Двуречная в Харьковской области, а также Великая Новоселка в ДНР.
А ранее Минобороны РФ показало кадры водружения российского флага в посёлке Новоелизаветовка в ДНР, который удалось освободить от украинских военных 28 января. Также на видео попали снятые с дрона бои с противником за населённый пункт.
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ТАСС / Александр Полегенько