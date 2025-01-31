Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 января, 08:32

Погиб как герой: Комроты штурмовиков вызвал на себя огонь танка, чтобы спасти товарищей

Боец ВС РФ Бой: Командир роты вызвал огонь танка ВСУ на себя и погиб в бою

Командир штурмовой роты ВС РФ из Абхазии Владимир Харабуа с позывным Микич в ходе боёв за Авдеевку (ДНР) вызвал на себя огонь вражеского танка и погиб как настоящий герой. Служивший в его группе боец с позывным Бой рассказал, что трагедия произошла 16 января 2024 года.

В это время штурмовики находились на подступах к Авдеевке, освободили три важных опарника и взяли в плен четырёх украинских боевиков. По рации одного из противников российские солдаты услышали о приближении техники. Тогда командир поднялся на возвышенность, а остальным приказал оставаться внизу, отметил собеседник RT.

«Он всех нас закрыл собой. Нас было три штурмовые группы, группа эвакуации, миномётный расчёт. Весь удар принял на себя», — подчеркнул Бой.

Владимир Харабуа был женат. Дома у героя остались супруга и трое детей.

«Наступают! Тикаем!»: Раненый боец СВО восемь дней удерживал опорник ВСУ без еды и воды
«Наступают! Тикаем!»: Раненый боец СВО восемь дней удерживал опорник ВСУ без еды и воды

Героизмом в ходе СВО отличаются не только мужчины, но и женщины, стоящие на защите Родины. Ранее ополченка Чайка рассказала, как спасала детей в Донбассе. А медсестра из Оренбурга хочет вернуться на СВО после ранения.

Обложка ©

Kandinsky 3.1 / Life.ru

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Общество
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar