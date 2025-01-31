Погиб как герой: Комроты штурмовиков вызвал на себя огонь танка, чтобы спасти товарищей

Командир штурмовой роты ВС РФ из Абхазии Владимир Харабуа с позывным Микич в ходе боёв за Авдеевку (ДНР) вызвал на себя огонь вражеского танка и погиб как настоящий герой. Служивший в его группе боец с позывным Бой рассказал, что трагедия произошла 16 января 2024 года.

В это время штурмовики находились на подступах к Авдеевке, освободили три важных опарника и взяли в плен четырёх украинских боевиков. По рации одного из противников российские солдаты услышали о приближении техники. Тогда командир поднялся на возвышенность, а остальным приказал оставаться внизу, отметил собеседник RT.

«Он всех нас закрыл собой. Нас было три штурмовые группы, группа эвакуации, миномётный расчёт. Весь удар принял на себя», — подчеркнул Бой.