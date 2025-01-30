«Тётя, вы можете убить собаку?» Ополченка Чайка рассказала, как спасала детей в Донбассе 9 лет назад

Старший сержант Екатерина Щербина с позывным Чайка родилась в Соледаре, ДНР. В 2014 году она с мужем вступила в ополчение, чтобы защитить Донбасс. Удержать малую родину не удалось — ополченцы отошли в Славянск. Екатерина покинула свой дом без документов, забрала лишь малышей.

Чайка участвовала в боевых действиях под командованием покойного Александра Захарченко, первого главы ДНР. За освобождение Дебальцева она получила Георгиевский крест IV степени, а за помощь раненым женщина была удостоена знака отличия Красного Креста РФ. Пока наследники Екатерины росли на войне, сама она спасала чужих детей. Женщина рассказала, как увидела мальчишку лет восьми в Дебальцеве, где бродили дикие собаки и ели трупы украинских солдат.

«Я водителя по каске стукнула, чтобы остановился, и мальчика спрашиваю: «Ты что тут делаешь один?» А он: «Я не один, у меня сестричка в подвале сидит. Я старший и могу выйти, на меня собаки не кидаются. А её съедят. Тётя, вы можете убить собаку?» Я спустилась в этот подвал, забрала девочку, она была испуганная, грязная», — поделилась Чайка в интервью kp.ru.

По её словам, родители детей погибли в ходе боевых действий — малышей пришлось увезти в Донецк. Супруг Екатерины тоже погиб, защищая Родину. Всё это время её дети оставались с ней на передовой и фактически жили в блиндаже. За годы конфликта сын подрос и сам отправился громить ВСУ. Домой семья возвращаться не стала.