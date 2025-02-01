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1 февраля, 04:38

Клещи сжимаются: Целая группировка ВСУ рискует попасть в котёл под Харьковом

Марочко: Группировка ВСУ попала в клещи у Новой Кругляковки под Харьковом

Российские войска продолжают развивать успех на подступах к селу Новая Кругляковка под Харьковом. Группировка ВСУ на этом участке постоянно пополняется резервными силами, но даже с подкреплением боевики не могут остановить продвижение ВС РФ, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Наши военнослужащие продолжают сжимать клещи. <…> Украинское командование бездумно бросает сюда новые и новые резервы в качестве пушечного мяса», — рассказал он ТАСС.

Сводка СВО. ВС РФ освободили Новомлынск, в Киеве ищут защиту от «Орешника», ЕС может расколоться из-за Украины, 1 февраля
Сводка СВО. ВС РФ освободили Новомлынск, в Киеве ищут защиту от «Орешника», ЕС может расколоться из-за Украины, 1 февраля

Напомним, что только за последнюю неделю российские подразделения освободили пять населённых пунктов в зоне СВО. Среди них Зелёное, Великая Новосёлка, Новоелизаветовка, Нововасилевка и Двуречная.

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Shutterstock / FOTODOM / fortton

Тимур Хингеев
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