Клещи сжимаются: Целая группировка ВСУ рискует попасть в котёл под Харьковом
Марочко: Группировка ВСУ попала в клещи у Новой Кругляковки под Харьковом
Российские войска продолжают развивать успех на подступах к селу Новая Кругляковка под Харьковом. Группировка ВСУ на этом участке постоянно пополняется резервными силами, но даже с подкреплением боевики не могут остановить продвижение ВС РФ, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Наши военнослужащие продолжают сжимать клещи. <…> Украинское командование бездумно бросает сюда новые и новые резервы в качестве пушечного мяса», — рассказал он ТАСС.
Напомним, что только за последнюю неделю российские подразделения освободили пять населённых пунктов в зоне СВО. Среди них Зелёное, Великая Новосёлка, Новоелизаветовка, Нововасилевка и Двуречная.
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