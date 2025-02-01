Клещи сжимаются: Целая группировка ВСУ рискует попасть в котёл под Харьковом

Российские войска продолжают развивать успех на подступах к селу Новая Кругляковка под Харьковом. Группировка ВСУ на этом участке постоянно пополняется резервными силами, но даже с подкреплением боевики не могут остановить продвижение ВС РФ, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.