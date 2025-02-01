Власти киевского режима начали вывозить из Харьковской области молодёжь в западную часть страны, а пенсионеров бросают в подвалах под обстрелами без воды. Об этом сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев в беседе с РИА «Новости».

Ганчев пояснил, что у киевского режима есть список населённых пунктов Харьковщины, расположенных у линии боевого соприкосновения. Оттуда вывозят людей в западную часть страны.

«В основном, она касается молодых людей и детей. Мы понимаем прекрасно, зачем это делается. Старики их не особо интересуют. Мы общались с жителями Волчанского района, как только в мае 2024 года началась освободительная операция группировки «Север», и во многих посёлках оставались именно старики, которых и вывозили на территорию Белгородской области российские военнослужащие», — сказал Ганчев.

Глава администрации раскрыл, что до прихода военных из России старики прятались по подвалам в ожидании спасения. Люди оставались брошенными и голодными.