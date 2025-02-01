Только молодёжь: Ганчев рассказал об избирательной эвакуации из Харьковской области
Ганчев: На Украине стариков оставляют выживать в подвалах под обстрелами
Власти киевского режима начали вывозить из Харьковской области молодёжь в западную часть страны, а пенсионеров бросают в подвалах под обстрелами без воды. Об этом сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев в беседе с РИА «Новости».
Ганчев пояснил, что у киевского режима есть список населённых пунктов Харьковщины, расположенных у линии боевого соприкосновения. Оттуда вывозят людей в западную часть страны.
«В основном, она касается молодых людей и детей. Мы понимаем прекрасно, зачем это делается. Старики их не особо интересуют. Мы общались с жителями Волчанского района, как только в мае 2024 года началась освободительная операция группировки «Север», и во многих посёлках оставались именно старики, которых и вывозили на территорию Белгородской области российские военнослужащие», — сказал Ганчев.
Глава администрации раскрыл, что до прихода военных из России старики прятались по подвалам в ожидании спасения. Люди оставались брошенными и голодными.
Напомним, 1 января глава назначенной киевскими властями военной администрации Харьковской области Олег Синегубов доложил об эвакуации 11 тысяч жителей из населённых пунктов региона. По его словам, за последние несколько месяцев почти 6500 человек вывезли с Купянского направления, ещё 4500 — с Боровского.
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