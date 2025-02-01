Магнитные бури
Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 февраля, 08:34

Только молодёжь: Ганчев рассказал об избирательной эвакуации из Харьковской области

Ганчев: На Украине стариков оставляют выживать в подвалах под обстрелами

Власти киевского режима начали вывозить из Харьковской области молодёжь в западную часть страны, а пенсионеров бросают в подвалах под обстрелами без воды. Об этом сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев в беседе с РИА «Новости».

Ганчев пояснил, что у киевского режима есть список населённых пунктов Харьковщины, расположенных у линии боевого соприкосновения. Оттуда вывозят людей в западную часть страны.

«В основном, она касается молодых людей и детей. Мы понимаем прекрасно, зачем это делается. Старики их не особо интересуют. Мы общались с жителями Волчанского района, как только в мае 2024 года началась освободительная операция группировки «Север», и во многих посёлках оставались именно старики, которых и вывозили на территорию Белгородской области российские военнослужащие», — сказал Ганчев.

Глава администрации раскрыл, что до прихода военных из России старики прятались по подвалам в ожидании спасения. Люди оставались брошенными и голодными.

В «Ахмате» рассказали, как ВСУ бросают тела сослуживцев после атаки на курский хутор
В «Ахмате» рассказали, как ВСУ бросают тела сослуживцев после атаки на курский хутор

Напомним, 1 января глава назначенной киевскими властями военной администрации Харьковской области Олег Синегубов доложил об эвакуации 11 тысяч жителей из населённых пунктов региона. По его словам, за последние несколько месяцев почти 6500 человек вывезли с Купянского направления, ещё 4500 — с Боровского.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Николай Рюмин
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar