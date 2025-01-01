Из Харьковской области эвакуировали 11 тысяч жителей
Глава назначенной киевскими властями военной администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил об эвакуации 11 тысяч жителей из населённых пунктов региона. По его словам, за последние несколько месяцев почти 6500 человек вывезли с Купянского направления, ещё 4500 — с Боровского.
«Продолжаются эвакуационные мероприятия, хотя их темпы сейчас значительно уменьшились», — сказал он в эфире телеканала «Рада».
Это не первый раз, когда украинские власти проводят эвакуацию населения на подконтрольных им территориях. Мотивируют они это «вопросами безопасности».
Ранее Life.ru рассказывал, что Армия России освободила уже 214 городов и сёл в зоне специальной военной операции (СВО). Самыми значимыми успехами российских бойцов стали взятие Авдеевки, Угледара и Селидово. Наибольшее количество населённых пунктов освобождено в ДНР — 157. Недавно в Запорожской области был взят под контроль населённый пункт Новодаровка, в Харьковской — Лозовая и Загрызово, а в Курской — Дарьино, Плехово и Новоивановка.
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