Из Харьковской области эвакуировали 11 тысяч жителей

Глава назначенной киевскими властями военной администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил об эвакуации 11 тысяч жителей из населённых пунктов региона. По его словам, за последние несколько месяцев почти 6500 человек вывезли с Купянского направления, ещё 4500 — с Боровского.

«Продолжаются эвакуационные мероприятия, хотя их темпы сейчас значительно уменьшились», — сказал он в эфире телеканала «Рада».

Это не первый раз, когда украинские власти проводят эвакуацию населения на подконтрольных им территориях. Мотивируют они это «вопросами безопасности».