Украинское командование бросает своих солдат в окопах под Харьковом, оставляя их на произвол судьбы. По несколько месяцев военнослужащие не получают снабжение, из-за чего стараются сдаться в плен при первой же возможности. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

По его информации, на некоторых участках Харьковского направления ВС РФ особенно активно продвигаются вперёд по линии фронта. ВСУ не могут оказать сопротивление из-за нехватки человеческих ресурсов.

С этим Ганчев связал чрезмерные проявления агрессии и жестокости в работе сотрудников ТЦК (аналоги военкоматов на Украине). У них есть определённая «норма» количества бойцов, но солдаты настолько не замотивированы, что готовы сдаваться в плен российским войскам. Бойцы ВСУ не хотят отдавать жизнь за киевский режим и терпеть «беспредел командиров»

«Украина это понимает, поэтому они под особым присмотром действуют — заградотряды. Об этом и сами пленные рассказывают», — поделился Ганчев.

Глава Харьковской области заявил, что солдат ВСУ забывают в окопах, где они могут сидеть без снабжения несколько месяцев. Также командиры не дают им чётких распоряжений, а только кричат, раздавая «непонятные задачи».

«Есть частота, они (бойцы ВСУ. — прим. Life.ru) её уже все знают. И как только появляется какая-то возможность при штурме, или же они видят позиции не так далеко, которые можно пересечь и попасть на российские позиции, сдаться в плен, бросают оружие и переходят», — сообщил Ганчев.