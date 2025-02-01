Российские войска освободили Крымское в ДНР

За прошедшие сутки российские военные освободили ещё один населённый пункт в ДНР. Как сообщает пресс-служба Минобороны России, речь идёт о посёлке Крымское.

«Подразделения группировки войск «Центр» продолжили активные наступательные действия и освободили населённый пункт Крымское», — говорится в сообщении ведомства.

Также ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригаде Нацгвардии в районах населённых пунктов Новоалександровка, Дзержинск, Дружба, Лысовка, Славянка, Барановка, Новоандревка и Котлино в ДНР. В результате потери противника составили до 570 военнослужащих. Также ВСУ лишились двух танков, в том числе танк Leopard производства ФРГ, четырёх боевые бронированных машин, девять пикапов и трёх орудия полевой артиллерии.