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1 февраля, 09:18

Российские войска освободили Крымское в ДНР

За прошедшие сутки российские военные освободили ещё один населённый пункт в ДНР. Как сообщает пресс-служба Минобороны России, речь идёт о посёлке Крымское.

«Подразделения группировки войск «Центр» продолжили активные наступательные действия и освободили населённый пункт Крымское», — говорится в сообщении ведомства.

Также ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригаде Нацгвардии в районах населённых пунктов Новоалександровка, Дзержинск, Дружба, Лысовка, Славянка, Барановка, Новоандревка и Котлино в ДНР. В результате потери противника составили до 570 военнослужащих. Также ВСУ лишились двух танков, в том числе танк Leopard производства ФРГ, четырёх боевые бронированных машин, девять пикапов и трёх орудия полевой артиллерии.

Ранее сообщалось, что российские войска освободили пять населённых пунктов в зоне СВО за прошедшую неделю. Так, в их числе — Зелёное, Новоелизаветовка и Нововасилевка в ДНР, Двуречная в Харьковской области, а также Великая Новосёлка в ДНР.

ВСУ стягивают силы к освобождённой Двуречной под Харьковом
ВСУ стягивают силы к освобождённой Двуречной под Харьковом
Обложка ©

ТАСС / Алексей Коновалов

Наталья Демьянова
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