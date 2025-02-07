«Вероятность ударов в приграничье сохраняется»: Коц рассказал о планах ВСУ в Курской области

Ссылаясь на свои источники, журналист отметил, что по нескольким трассам противник активно перемещает бронетехнику, и зафиксированы передвижения танковых групп. Российские войска активно наносят удары по ВСУ с помощью артиллерии и авиации.

«Сохраняется вероятность ударов в нашем приграничье и на других участках. Не так давно украинцы пытались прорваться и закрепиться в юго-западном углу Курской области — в районе Тёткино. Получив по зубам, откатились. Мой источник в Конотопе сообщает, что колонны американских машин MaxxPro полдня шли через город как на Сумы, так и на север — в стороны Шостки. А Шосткинский район граничит с Рыльским и Хомутовским на Курщине», — приводит kp.ru слова Коца.