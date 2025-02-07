«Вероятность ударов в приграничье сохраняется»: Коц рассказал о планах ВСУ в Курской области
Военкор Коц: ВСУ могут совершить атаки на других участках в курском приграничье
Военный корреспондент Александр Коц сообщил, что руководство ВСУ активно перемещает резервные подразделения в приграничные районы. Это необходимо для подготовки к новой наступательной операции в Курской области.
Ссылаясь на свои источники, журналист отметил, что по нескольким трассам противник активно перемещает бронетехнику, и зафиксированы передвижения танковых групп. Российские войска активно наносят удары по ВСУ с помощью артиллерии и авиации.
«Сохраняется вероятность ударов в нашем приграничье и на других участках. Не так давно украинцы пытались прорваться и закрепиться в юго-западном углу Курской области — в районе Тёткино. Получив по зубам, откатились. Мой источник в Конотопе сообщает, что колонны американских машин MaxxPro полдня шли через город как на Сумы, так и на север — в стороны Шостки. А Шосткинский район граничит с Рыльским и Хомутовским на Курщине», — приводит kp.ru слова Коца.
Согласно данным военкора, в окрестностях украинских городов Конотоп, Сумы и Батурин «привозят строительную технику и бетонные укрытия». ВСУ начинают строить оборонительные линии и окопы. Коц уверен, что противник также готовится к защите, поскольку на курской территории наблюдаются «не самые благоприятные для Киева события».
Накануне, 6 февраля, колонна из 400 украинских военнослужащих на технике НАТО начала контрнаступление от Суджанского района к Беловскому. Контактный бой начался в районе села Уланок, где ВС РФ встретили ВСУ на расстоянии около 600 метров. Новая попытка атаки полностью отражена российскими военными.
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