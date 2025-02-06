8 волн атак: В Минобороны раскрыли детали отражения контрнаступа ВСУ в Курской области

Новая попытка контрнаступа ВСУ в направлении населённых пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области полностью сорвана. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

«По состоянию на 21:00 6 февраля 2025 года подразделениями группировки войск «Север» сорвана попытка контрнаступательных действий ВСУ в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области. Все атаки отражены», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Минобороны, ВСУ осуществили восемь волн атак. Противник был остановлен военнослужащими 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 810-й отдельной бригады морской пехоты, 40-й отдельной бригады морской пехоты и 177-го отдельного полка морской пехоты, а также добровольческих формирований «Ветераны» и «АрБат» и операторами БПЛА центра «Рубикон» при поддержке авиации и артиллерии.