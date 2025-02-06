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Регион
6 февраля, 18:34

8 волн атак: В Минобороны раскрыли детали отражения контрнаступа ВСУ в Курской области

Минобороны РФ: Новая попытка контрнаступа ВСУ в Курской области полностью сорвана

Новая попытка контрнаступа ВСУ в направлении населённых пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области полностью сорвана. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

«По состоянию на 21:00 6 февраля 2025 года подразделениями группировки войск «Север» сорвана попытка контрнаступательных действий ВСУ в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области. Все атаки отражены», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Минобороны, ВСУ осуществили восемь волн атак. Противник был остановлен военнослужащими 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 810-й отдельной бригады морской пехоты, 40-й отдельной бригады морской пехоты и 177-го отдельного полка морской пехоты, а также добровольческих формирований «Ветераны» и «АрБат» и операторами БПЛА центра «Рубикон» при поддержке авиации и артиллерии.

В настоящее время подразделения группировки войск «Север» занимаются очисткой территорий, где остались отдельные группы противника. Потери ВСУ превысили 200 человек, а также около 50 единиц вооружения и военной техники, включая восемь танков, пять боевых машин пехоты, бронетранспортёр и 30 боевых бронированных машин, а также три инженерные машины разграждения.

Напомним, что ВСУ во второй раз за три дня пытаются прорвать фронт в Курской области. Сегодня, 6 февраля, колонна из 400 украинских военнослужащих на натовской технике начала контрнаступление от Суджанского района к Беловскому. Контактный бой начался в районе села Уланок, где ВС РФ встретили ВСУ на расстоянии около 600 метров.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Наталья Демьянова
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