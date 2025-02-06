ВСУ во второй раз за три дня пытаются прорвать фронт в Курской области. В эти минуты российские войска отражают контрнаступление с помощью авиации, которая уже поднята в воздух.

Выживший в результате удара FPV-дроном боец ВСУ курит рядом с погибшим товарищем в ожидании эвакуации. Видео © Telegram / SHOT

Первая попытка произошла три дня назад, когда российские силы уничтожили колонну спецназа ВСУ на натовской технике MRAP MaxxPro с помощью БПЛА. Украинская пехота была вынуждена быстро отступить, пишет SHOT.

Сегодня контактный бой начался в районе села Уланок, где подразделения 810-й пехотной дивизии встретили ВСУ на расстоянии около 600 метров. В то же время украинские силы перебрасывают технику и резервы из Сумской области к границе с Курской, стремясь расширить контроль и укрепить позиции перед возможными переговорами.