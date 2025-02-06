Наши бойцы ликвидировали уже треть колонны ВСУ, идущей в провальный контрнаступ под Суджей

Колонна ВСУ, наступающая в Курской области, протянулась на километр. Согласно данным SHOT, её тактика заключается в поддержании дистанции 30–50 метров между бронемашинами, чтобы избежать цепной реакции при детонации. Однако российские операторы БПЛА уже нанесли удары по части техники.

Колонна ВСУ, наступающая в Курской области, протянулась на километр. Фото © Telegram / SHOT

По данным SHOT, уничтожены три танка, включая Abrams с экипажем, более десяти ББМ, среди которых «Козак» с пехотой и натовские MRAP MaxxPro, противоминный трал, использовавшийся для прокладки маршрута.