Наши бойцы ликвидировали уже треть колонны ВСУ, идущей в провальный контрнаступ под Суджей
SHOT: Колонна ВСУ, наступающая в Курской области, протянулась на километр
Колонна ВСУ, наступающая в Курской области, протянулась на километр. Согласно данным SHOT, её тактика заключается в поддержании дистанции 30–50 метров между бронемашинами, чтобы избежать цепной реакции при детонации. Однако российские операторы БПЛА уже нанесли удары по части техники.
Колонна ВСУ, наступающая в Курской области, протянулась на километр. Фото © Telegram / SHOT
По данным SHOT, уничтожены три танка, включая Abrams с экипажем, более десяти ББМ, среди которых «Козак» с пехотой и натовские MRAP MaxxPro, противоминный трал, использовавшийся для прокладки маршрута.
Первоначально колонна насчитывала до 50 единиц техники противника, из которых треть уже уничтожена. Операции по ликвидации продолжаются. Напомним, что колонна из 400 украинских военнослужащих на натовской технике начала контрнаступление от Суджанского района к Беловскому.
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