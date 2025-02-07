Стало известно о переброске дополнительных сил ВСУ в Курскую область

ВСУ переместили часть своих войск с территории под Красноармейском (украинское название — Покровск) на Курское направление, сообщает ТАСС. В силовых структурах агентству уточнили, что противник также направил бойцов из районов Доброполья и Славянска в приграничные зоны.

«Противник перебросил на курский участок фронта часть сил из районов Красноармейска, Славянска и Доброполья», — сказал собеседник агентства.