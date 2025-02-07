Стало известно о переброске дополнительных сил ВСУ в Курскую область
ТАСС: ВСУ переместили часть войск из Донбасса в Курскую область
ВСУ переместили часть своих войск с территории под Красноармейском (украинское название — Покровск) на Курское направление, сообщает ТАСС. В силовых структурах агентству уточнили, что противник также направил бойцов из районов Доброполья и Славянска в приграничные зоны.
«Противник перебросил на курский участок фронта часть сил из районов Красноармейска, Славянска и Доброполья», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что украинские военные стремятся сосредоточить наиболее подготовленные подразделения. По словам представителя силовых структур, в Донбассе ВСУ оставляют недавно призванных и военнослужащих, получивших штрафные санкции.
Напомним, что ВСУ в очередной раз пытались прорвать фронт в Курской области. Накануне, 6 февраля, колонна из 400 украинских военнослужащих на натовской технике начала контрнаступление от Суджанского района к Беловскому. Контактный бой начался в районе села Уланок, где ВС РФ встретили ВСУ на расстоянии около 600 метров. Новая попытка атаки полностью отражена российскими военными.
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