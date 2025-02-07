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Регион
7 февраля, 10:31

Стало известно о переброске дополнительных сил ВСУ в Курскую область

ТАСС: ВСУ переместили часть войск из Донбасса в Курскую область

ВСУ переместили часть своих войск с территории под Красноармейском (украинское название — Покровск) на Курское направление, сообщает ТАСС. В силовых структурах агентству уточнили, что противник также направил бойцов из районов Доброполья и Славянска в приграничные зоны.

«Противник перебросил на курский участок фронта часть сил из районов Красноармейска, Славянска и Доброполья», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что украинские военные стремятся сосредоточить наиболее подготовленные подразделения. По словам представителя силовых структур, в Донбассе ВСУ оставляют недавно призванных и военнослужащих, получивших штрафные санкции.

Напомним, что ВСУ в очередной раз пытались прорвать фронт в Курской области. Накануне, 6 февраля, колонна из 400 украинских военнослужащих на натовской технике начала контрнаступление от Суджанского района к Беловскому. Контактный бой начался в районе села Уланок, где ВС РФ встретили ВСУ на расстоянии около 600 метров. Новая попытка атаки полностью отражена российскими военными.

Армия России отразила две контратаки ВСУ в Курской области
Армия России отразила две контратаки ВСУ в Курской области
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Shutterstock / FOTODOM / Olena Znak

Наталья Демьянова
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