Министерство обороны Российской Федерации сообщило о том, что российские войска успешно предотвратили попытку контрнаступления Вооружённых сил Украины в районе населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок, расположенных в Курской области. В ведомстве отметили, что подразделения группировки войск «Север» смогли отразить все атаки противника.