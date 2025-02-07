Армия России отразила две контратаки ВСУ в Курской области
МО РФ сообщило о срыве контрнаступления ВСУ на Уланок и Черкасскую Конопельку
Министерство обороны Российской Федерации сообщило о том, что российские войска успешно предотвратили попытку контрнаступления Вооружённых сил Украины в районе населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок, расположенных в Курской области. В ведомстве отметили, что подразделения группировки войск «Север» смогли отразить все атаки противника.
Напомним, что ВСУ в очередной раз пытались прорвать фронт в Курской области. Вчера, 6 февраля, колонна из 400 украинских военнослужащих на натовской технике начала контрнаступление от Суджанского района к Беловскому. Контактный бой начался в районе села Уланок, где ВС РФ встретили ВСУ на расстоянии около 600 метров. Новая попытка атаки полностью отражена российскими военными.
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