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Регион
7 февраля, 09:52

Армия России отразила две контратаки ВСУ в Курской области

МО РФ сообщило о срыве контрнаступления ВСУ на Уланок и Черкасскую Конопельку

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о том, что российские войска успешно предотвратили попытку контрнаступления Вооружённых сил Украины в районе населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок, расположенных в Курской области. В ведомстве отметили, что подразделения группировки войск «Север» смогли отразить все атаки противника.

Напомним, что ВСУ в очередной раз пытались прорвать фронт в Курской области. Вчера, 6 февраля, колонна из 400 украинских военнослужащих на натовской технике начала контрнаступление от Суджанского района к Беловскому. Контактный бой начался в районе села Уланок, где ВС РФ встретили ВСУ на расстоянии около 600 метров. Новая попытка атаки полностью отражена российскими военными.

В Минобороны РФ раскрыли детали провального контрнаступа ВСУ под Суджей
В Минобороны РФ раскрыли детали провального контрнаступа ВСУ под Суджей
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Shutterstock / FOTODOM / DZMITRY SCHAKACHYKHIN

Оксана Попова
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