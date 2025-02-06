В Минобороны РФ раскрыли детали провального контрнаступа ВСУ под Суджей

Минобороны России подтвердило, что утром 6 февраля ВСУ предприняли попытку контрнаступления в направлении Черкасской Конопельки и Уланка в Курской области силами двух механизированных батальонов на бронетехники. В ведомстве подчеркнули, что населённые пункты находятся под контролем ВС РФ, а все атаки были отражены.

«Штурмовыми группами противника было предпринято несколько волн атак на указанном направлении. Группировкой войск «Север» противник был своевременно выявлен, подразделениями группировки при поддержке авиации наносится огневое поражение штурмовым группам ВСУ. По состоянию на 14.00 атаки вооружённых формирований Украины отражены, населённые пункты находятся под контролем российских войск», — говорится в сообщении МО РФ.