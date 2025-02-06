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Регион
6 февраля, 11:34

«Последняя попытка Зеленского»: В Госдуме озвучили цель украинского контрнаступа под Суджей

Картаполов: ВСУ хотят при помощи наступления улучшить позиции перед переговорами

В Курской области российские военные зафиксировали уничтожение двух украинских бронемашин, которые пытались атаковать российскую территорию. По информации SHOT, цели были поражены с помощью дрона «Князь Вандал», оснащённого оптоволоконной связью, который смог проникнуть внутрь ББМ. В Госдуме считают, что цель атаки — попытка улучшить положение Киева в преддверии ожидающихся переговоров.

Момент уничтожения двух украинских бронемашин, на которых ВСУ предприняли попытку атаки в Курской области. Видео © Telegram / SHOT

«Это одна из последних попыток Зеленского улучшить условия Украины для ожидающихся переговоров. Она будет безуспешной», — заявил SHOT председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Согласно последним данным, российские силы уничтожили около 20 единиц техники, включая более десяти бронемашин, такие как «Козак» и натовские MRAP MaxxPro, а также три танка, среди которых американский Abrams и минный трал.

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Напомним, колонна из 400 военнослужащих ВСУ на технике НАТО начала контрнаступление от Суджанского района в направлении Беловского района Курской области. Часть колонны, растянувшейся на километр, уже уничтожена.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Оксана Попова
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