«Вдумайтесь!‎» В России шокированы планами Киева продать Трампу месторождения редких металлов

Украина продаст сама себя Америке, если подпишет сделку с президентом США Дональдом Трампом о передаче месторождений редких металлов в обмен на гарантии безопасности. Золотом, углём, титаном и марганцевыми рудами список не закончится, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Позорный глава Киевской власти, похоже, вспомнил забытые рыночные навыки и всерьёз говорит о продаже Америке всех полезных ископаемых Украины. Перечисляет золото, уголь, титан, марганцевые руды. Список, понятно, намного шире», — написал сенатор в Телеграм-канале.

Карасина шокировали рассуждения о готовности Украины предоставить Штатам «как запросные позиции, так и карты месторождений». Он задаётся вопросом, неужели украинцы скопом готовы продаться всей страной в зависимость на все времена, наплевав на гордость, здравый смысл и судьбу будущих поколений.