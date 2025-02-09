«Вдумайтесь!» В России шокированы планами Киева продать Трампу месторождения редких металлов
Сенатор Карасин поражён планами Украины обменять ресурсы на гарантии от США
Украина продаст сама себя Америке, если подпишет сделку с президентом США Дональдом Трампом о передаче месторождений редких металлов в обмен на гарантии безопасности. Золотом, углём, титаном и марганцевыми рудами список не закончится, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
«Позорный глава Киевской власти, похоже, вспомнил забытые рыночные навыки и всерьёз говорит о продаже Америке всех полезных ископаемых Украины. Перечисляет золото, уголь, титан, марганцевые руды. Список, понятно, намного шире», — написал сенатор в Телеграм-канале.
Карасина шокировали рассуждения о готовности Украины предоставить Штатам «как запросные позиции, так и карты месторождений». Он задаётся вопросом, неужели украинцы скопом готовы продаться всей страной в зависимость на все времена, наплевав на гордость, здравый смысл и судьбу будущих поколений.
«И, кстати, нет ли дальнейших планов продажи украинского неба и воздуха? Абсурд ведь может довести и до этого!» — удивляется член Совфеда.
Как уже сообщало Life.ru, Дональд Трамп предложил Владимиру Зеленскому некий обмен. США продолжат предоставлять помощь Украине, если та начнёт поставлять редкоземельные металлы. Это предложение вызвало критику со стороны канцлера Германии Олафа Шольца. Тем не менее Зеленский выразил готовность рассмотреть такой вариант. Важно отметить, что основные месторождения находятся на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые теперь считаются частью России. В связи с этим Зеленский предложил организовать поставки ресурсов именно с тех участков, которые были освобождены от российских войск.
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