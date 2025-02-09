ВСУ в Курской области потеряли почти 59 тысяч бойцов с начала вторжения в регион

За сутки ВСУ потеряли в Курской области более 320 военнослужащих и пять танков. Об этом говорится в сводке Минобороны России.

«За сутки потери ВСУ составили более 320 военнослужащих, уничтожены пять танков, пять боевых машин пехоты, в т.ч. одна БМП «Bradley» производства США, три бронетранспортёра, 16 боевых бронированных машин, 26 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, два миномёта, РЛС контроля воздушного пространства RADA израильского производства, а также пункт управления БПЛА и два склада боеприпасов», — говорится в публикации военного ведомства.

Также подразделения ГРВ «Север» в процессе наступления нанесли огневое поражение 12 бригадам ВСУ в курском приграничье, отразив три контратаки. А оперативно-тактическая, армейская авиация и артилеррия нанесли удары по живой силе и технике противника в Курской области и Сумской области Украины.

В общей сложности за весь период боевых действий в российском регионе украинские войска потеряли более 58 870 человек личного состава, 355 танков, 259 БМП, 204 БТР, 1826 боевых бронированных машин, 1890 обычных автомобилей, 422 артиллерийских орудий, 48 пусковых установок РСЗО, включая 13 HIMARS и шесть MLRS американского производства. Также противник лишился 18 пусковых установок ЗРК, восемь транспортно-заряжающих автомобилей, 106 станций радиоэлектронной борьбы, 15 радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, шесть РЛС противовоздушной, 38 единиц инженерной и прочей техники, в том числе 18 инженерных машин разграждения, одной установки разминирования УР-77, девять бронированных машин для эвакуации и ремонта техники, а также одого передвижного командного штаба.