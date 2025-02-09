Бойцы «Ахмата» точечным ударом уничтожили укрытие ВСУ и лишили Киев заокеанских «подарков»

Бойцы легендарного спецназа «Ахмат» точечным ударом дрона-камикадзе уничтожили укрытие Вооружённых сил Украины (ВСУ) в одном из частных домов в Курской области. Вражеское убежище было обнаружено в ходе воздушной разведки, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Бойцы «Ахмата»уничтожили вражеское укрытие ВСУ. Видео © Telegram/Рамзан Кадыров

Под горячую руку Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) попали и заокеанские «подарки». Речь идёт об автоматическом станковом гранатомёте Mk 19 производства США. Расчёт был уничтожен прежде, чем успел сделать выстрел.

«Итог — все цели успешно ликвидированы. <...> Отличная работа!» — поделился Кадыров.