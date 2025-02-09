Бойцы «Ахмата» точечным ударом уничтожили укрытие ВСУ и лишили Киев заокеанских «подарков»
Кадыров: Бойцы «Ахмата»уничтожили вражеское укрытие ВСУ в Курской области
Бойцы легендарного спецназа «Ахмат» точечным ударом дрона-камикадзе уничтожили укрытие Вооружённых сил Украины (ВСУ) в одном из частных домов в Курской области. Вражеское убежище было обнаружено в ходе воздушной разведки, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
Бойцы «Ахмата»уничтожили вражеское укрытие ВСУ. Видео © Telegram/Рамзан Кадыров
Под горячую руку Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) попали и заокеанские «подарки». Речь идёт об автоматическом станковом гранатомёте Mk 19 производства США. Расчёт был уничтожен прежде, чем успел сделать выстрел.
«Итог — все цели успешно ликвидированы. <...> Отличная работа!» — поделился Кадыров.
Ранее бойцы 83-й Уссурийской десантной бригады ВС РФ в приграничье Курской области пополнили коллекцию трофеев американским БТР М-113. На боевой машине были нанесены кресты, использовавшимися вермахтом в годы Второй мировой войны.
X / Рамзан Кадыров