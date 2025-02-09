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Регион
9 февраля, 09:26

Уссурийские десантники пополнили коллекцию трофеев БТР М-113 ВСУ с символикой нацистских войск

Бойцы 83 ОДШБР ВС РФ захватили БТР М-113 ВСУ с балкенкройцами в Курской области

Захваченный уссурийскими десантниками американский БТР М-113 ВСУ. Обложка © Telegram / 83 Уссурийская

Захваченный уссурийскими десантниками американский БТР М-113 ВСУ. Обложка © Telegram / 83 Уссурийская

Бойцы 83-й Уссурийской десантной бригады ВС РФ в ходе боёв с ВСУ в приграничье Курской области пополнили коллекцию трофеев американским БТР М-113 с нанесёнными на нём крестами, использовавшимися вермахтом в годы Второй мировой войны. Об этом сообщает телеграм-канал российского подразделения.

«Пополнение коллекции трофеев части. Затрофеенный десантниками нашего соединения в Курском приграничье американский БТР М-113 с нанесёнными балкенкройцами (опознавательный знак Вермахта). Этой страны-ошибки не должно существовать!» — говорится в публикации.

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К слову, некоторые украинские военные ограничиваются не только использованием символики в стремлении уподобиться армии Третьего рейха. Ранее Life.ru рассказывал, что после освобождения курского села Русское Поречное в подвалах домов были обнаружены изуродованные тела убитых мирных жителей. В общей сложности нашли останки 22 жертв, половина из которых — женские. Некоторые из них были изнасилованы перед смертью. Врио главы региона Александр Хинштейн назвал эти казни геноцидом и преступлением против человечности. В СК РФ возбудили уголовное дело.

Юрий Лысенко
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