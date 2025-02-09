Уссурийские десантники пополнили коллекцию трофеев БТР М-113 ВСУ с символикой нацистских войск

Бойцы 83-й Уссурийской десантной бригады ВС РФ в ходе боёв с ВСУ в приграничье Курской области пополнили коллекцию трофеев американским БТР М-113 с нанесёнными на нём крестами, использовавшимися вермахтом в годы Второй мировой войны. Об этом сообщает телеграм-канал российского подразделения.