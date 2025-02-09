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Регион
9 февраля, 08:33

Русский «сержант-невидимка» четыре дня убивал украинских военных в тылу ВСУ

Шульга: Боец «Центра» 4 дня незаметно сидел в тылу ВСУ и ликвидировал противника

Российский солдат четыре дня сидел в тылу противника и ликвидировал солдат ВСУ. Всё это время командир взвода штурмового подразделения сержант Василий Мастюгин оставался незамеченным. Об этом ТАСС рассказал командир штурмового отряда 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й армии из состава группировки войск «Центр» подполковник Иван Шульга.

Штурмовая группа получила задание закрепиться на определённом участке во время боевых действий по освобождению Дзержинска в ДНР. Парни двигались под присмотром, но «в один момент сработал РЭБ».

«В один момент сработал РЭБ (средство радиоэлектронной борьбы, — Прим. Life.ru) противника, у нас заглушили «птицу», после чего группа продолжала движение. После того как сигнал был восстановлен, военнослужащий вышел с нами на связь», — сказал Шульга.

Оказалось, что «сержант-невидимка» находился примерно на 500 метров в тылу ВСУ и сидел там четыре дня. Когда противник перемещался, солдату давали корректировку огня и он наносил со стрелкового вооружения огневое поражение.

«Причём противник не понимал, откуда по нему ведётся огонь», — добавил Шульга.

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Ранее Life.ru рассказал, что Российская армия освободила город Дзержинск (украинское название — Торецк) в ДНР. Наши парни заняли территорию, ликвидировав противника. Больше всего в боевых действиях отличились подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования «Ветераны» группировки войск «Центр». Информацию уже подтвердили в Минобороны страны.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / DZMITRY SCHAKACHYKHIN

Наталья Афонина
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