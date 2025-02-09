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Регион
9 февраля, 07:32

Штурмовая группа ВСУ уничтожена перед форсированием реки под Харьковом

ВС РФ разбили штурмовиков ВСУ, готовящихся форсировать реку Волчью под Харьковом

ВС РФ смогли ликвидировать штурмовую группу ВСУ, которая планировала формировать реку Волчья в Харьковской области. Успешные действия выполнили операторы беспилотников и артиллеристы из российской группировки «Север, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«На волчанском направлении операторы БПЛА и артиллеристы «Севера» уничтожили штурмовую группу ВСУ, готовящуюся ночью форсировать реку Волчью», — говорится в сообщении.

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Ранее Life.ru рассказал о бойце ВС РФ, который сумел элегантно уничтожить беспилотник противника в Харьковской области. Российскому разведчику из 47-й танковой дивизии помогла собственная смекалка. Боец подвёл беспилотника к дрону ВСУ со слепой зоны, раскрутил вражеский аппарат и «отправил его в нокаут». Life.ru даже показал видео легендарной ликвидации БПЛА.

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Shutterstock / FOTODOM / Jonas Petrovas

Наталья Афонина
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