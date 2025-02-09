ВС РФ смогли ликвидировать штурмовую группу ВСУ, которая планировала формировать реку Волчья в Харьковской области. Успешные действия выполнили операторы беспилотников и артиллеристы из российской группировки «Север, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Ранее Life.ru рассказал о бойце ВС РФ, который сумел элегантно уничтожить беспилотник противника в Харьковской области. Российскому разведчику из 47-й танковой дивизии помогла собственная смекалка. Боец подвёл беспилотника к дрону ВСУ со слепой зоны, раскрутил вражеский аппарат и «отправил его в нокаут». Life.ru даже показал видео легендарной ликвидации БПЛА.