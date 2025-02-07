Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 февраля, 14:38

«Мобилизованы или скрываются»: В Харькове не осталось мужчин

Глава ВГА Ганчев: В Харькове из мирных жителей остались в основном женщины

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что в городе из мирных жителей остались в основном женщины. По его словам, представительницы слабого пола пока ещё не подлежит насильственной мобилизации, чего не скажешь о мужчинах. Слова Ганчев приводит радио «Комсомольская правда».

«Основная часть мужского населения либо мобилизована, либо скрывается», — заявил глава военно-гражданской администрации региона.

Раскрыта подлость Киева в отношении жителей Харькова и Купянска
Раскрыта подлость Киева в отношении жителей Харькова и Купянска

Ранее вскрылась правда о дефиците в Вооружённых силах Украины. На то есть две причины. Первая — это коррупция, которая позволяет солдатам договариваться с командирами и вместо фронта отправляться в тыл или домой. А вторая кроется в особенностях насильственной мобилизации на Украине. Граждан, которых силой пытаются затащить на фронт, в реальности не хватает для формирования новых бригад ВСУ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar