Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что в городе из мирных жителей остались в основном женщины. По его словам, представительницы слабого пола пока ещё не подлежит насильственной мобилизации, чего не скажешь о мужчинах. Слова Ганчев приводит радио «Комсомольская правда».

Ранее вскрылась правда о дефиците в Вооружённых силах Украины. На то есть две причины. Первая — это коррупция, которая позволяет солдатам договариваться с командирами и вместо фронта отправляться в тыл или домой. А вторая кроется в особенностях насильственной мобилизации на Украине. Граждан, которых силой пытаются затащить на фронт, в реальности не хватает для формирования новых бригад ВСУ.