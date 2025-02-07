Раскрыта подлость Киева в отношении жителей Харькова и Купянска
Ганчев: Киев насильно вывез из Харькова и Купянска граждан, лояльных к РФ
Киевский режим насильно увозил из Харькова и Купянска жителей, лояльных к Российской Федерации. Об этом сообщил глава администрации Харьковской Виталий Ганчев в беседе с ТАСС.
«Много людей оттуда выехали самостоятельно, а кого-то уже вывозили, особенно это касается молодёжи, детей, кого украинские власти насильственно эвакуировали с этой территории, для того чтобы занимать их жильё, так скажем, не оставлять у себя в тылу лояльных к России граждан, которые смогут оказывать нам какую-то поддержку», — отметил Ганчев.
Глава добавил, что в Харькове во время принудительной мобилизации люди жили в крайне тяжёлых условиях. Это сократило число населения, люди уезжали в РФ напрямую или через третьи страны. Глава администрации уточнил, что Харьков и Купянск являются прифронтовыми городами и с 2022 года практически находятся на линии боевого соприкосновения.
Ранее Виталий Ганчев заявил, что Харьков стал «женским городом». Он подчеркнул, что теперь только женщины ходят на работу и в магазины, так как мужчины прячутся по домам, чтобы не попасть под прицел ТЦК. С мест ему сообщают, что военкомы становятся всё более агрессивными.
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