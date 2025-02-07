Киевский режим насильно увозил из Харькова и Купянска жителей, лояльных к Российской Федерации. Об этом сообщил глава администрации Харьковской Виталий Ганчев в беседе с ТАСС.

«Много людей оттуда выехали самостоятельно, а кого-то уже вывозили, особенно это касается молодёжи, детей, кого украинские власти насильственно эвакуировали с этой территории, для того чтобы занимать их жильё, так скажем, не оставлять у себя в тылу лояльных к России граждан, которые смогут оказывать нам какую-то поддержку», — отметил Ганчев.

Глава добавил, что в Харькове во время принудительной мобилизации люди жили в крайне тяжёлых условиях. Это сократило число населения, люди уезжали в РФ напрямую или через третьи страны. Глава администрации уточнил, что Харьков и Купянск являются прифронтовыми городами и с 2022 года практически находятся на линии боевого соприкосновения.