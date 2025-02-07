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7 февраля, 11:03

Коррупция и насильственная мобилизация: Вскрылась правда о дефиците в ВСУ

Политолог Живов считает коррупцию одной из причин дефицита в ВСУ

Нехватка бойцов ВСУ основывается на двух причинах. Прежде всего речь идёт о коррупции, которая позволяет солдатам договариваться с командирами и вместо фронта отправляться в тыл или домой. Об этом рассказал политолог Алексей Живов.

«То есть в реальности у них воюет пол армии. Это около 600 тысяч человек получается», — подчеркнул собеседник радио «Комсомольская правда».

Вторая причина дефицита, по его словам, кроется в особенностях насильственной мобилизации на Украине. Эксперт отметил, что граждан, которых силой пытаются затащить на фронт, в реальности не хватает для формирования новых бригад ВСУ.

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Напомним, ранее Владимир Зеленский проболтался западным журналистам об огромных потерях ВСУ. Также журналист заявил, что официальные потери, озвученные Зеленским, занижены примерно вдвое. После этого в Раде возмутились ложью Зеленского.

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