Коррупция и насильственная мобилизация: Вскрылась правда о дефиците в ВСУ

Нехватка бойцов ВСУ основывается на двух причинах. Прежде всего речь идёт о коррупции, которая позволяет солдатам договариваться с командирами и вместо фронта отправляться в тыл или домой. Об этом рассказал политолог Алексей Живов.

«То есть в реальности у них воюет пол армии. Это около 600 тысяч человек получается», — подчеркнул собеседник радио «Комсомольская правда».