Коррупция и насильственная мобилизация: Вскрылась правда о дефиците в ВСУ
Политолог Живов считает коррупцию одной из причин дефицита в ВСУ
Нехватка бойцов ВСУ основывается на двух причинах. Прежде всего речь идёт о коррупции, которая позволяет солдатам договариваться с командирами и вместо фронта отправляться в тыл или домой. Об этом рассказал политолог Алексей Живов.
«То есть в реальности у них воюет пол армии. Это около 600 тысяч человек получается», — подчеркнул собеседник радио «Комсомольская правда».
Вторая причина дефицита, по его словам, кроется в особенностях насильственной мобилизации на Украине. Эксперт отметил, что граждан, которых силой пытаются затащить на фронт, в реальности не хватает для формирования новых бригад ВСУ.
Напомним, ранее Владимир Зеленский проболтался западным журналистам об огромных потерях ВСУ. Также журналист заявил, что официальные потери, озвученные Зеленским, занижены примерно вдвое. После этого в Раде возмутились ложью Зеленского.
Минобороны Украины