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Регион
6 февраля, 09:01

«Многокилометровые завалы трупов»: Раскрыта ложь Зеленского о потерях ВСУ

Аналитик Онуфриенко: Зеленский врёт о потере 45 тысяч военных на СВО

Заявление Владимира Зеленского от потере порядка 45 тысяч бойцов ВСУ в ходе СВО не соответствуют действительности. Ложь главы киевского режима в эфире радио Sputnik раскрыл военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко.

Эксперт подчеркнул, что Зеленский не совещается ни с кем, даже с собственной головой. Из его заявления следует, что Украина теряет всего по 40 человек в сутки. В реальности же речь идёт о «многокилометровых завалах трупов» бойцов ВСУ.

«Я в конце января проехал на квадроцикле от Марьинки до Курахова и видел своими глазами, что там происходит. Друзья мои, там собрать не то что половину, даже пятую часть трупов противника невозможно. Для этого нужно разбирать завалы многокилометровые, а мы только за последние обмены отдали почти 2 500 трупов», — отметил аналитик.

ВСУ потеряли в Курской области почти 58 тысяч военнослужащих
ВСУ потеряли в Курской области почти 58 тысяч военнослужащих

Ранее Владимир Зеленский признал, что ВСУ не смогут вернуть потерянные Украиной территории. Тем не менее, он переложил на США ответственность за потерю Украиной территорий. Однако в США предрекли крах ВСУ из-за дыр в армии.

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kmu.gov.ua

Борис Эльфанд
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