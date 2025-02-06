«Многокилометровые завалы трупов»: Раскрыта ложь Зеленского о потерях ВСУ
Аналитик Онуфриенко: Зеленский врёт о потере 45 тысяч военных на СВО
Заявление Владимира Зеленского от потере порядка 45 тысяч бойцов ВСУ в ходе СВО не соответствуют действительности. Ложь главы киевского режима в эфире радио Sputnik раскрыл военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко.
Эксперт подчеркнул, что Зеленский не совещается ни с кем, даже с собственной головой. Из его заявления следует, что Украина теряет всего по 40 человек в сутки. В реальности же речь идёт о «многокилометровых завалах трупов» бойцов ВСУ.
«Я в конце января проехал на квадроцикле от Марьинки до Курахова и видел своими глазами, что там происходит. Друзья мои, там собрать не то что половину, даже пятую часть трупов противника невозможно. Для этого нужно разбирать завалы многокилометровые, а мы только за последние обмены отдали почти 2 500 трупов», — отметил аналитик.
kmu.gov.ua