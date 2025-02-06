Заявление Владимира Зеленского от потере порядка 45 тысяч бойцов ВСУ в ходе СВО не соответствуют действительности. Ложь главы киевского режима в эфире радио Sputnik раскрыл военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко.

Эксперт подчеркнул, что Зеленский не совещается ни с кем, даже с собственной головой. Из его заявления следует, что Украина теряет всего по 40 человек в сутки. В реальности же речь идёт о «многокилометровых завалах трупов» бойцов ВСУ.