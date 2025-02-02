В США предрекли крах ВСУ из-за дыр в армии
Джонсон: ВСУ теряют больше людей, чем забирает мобилизация
Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон отметил, что Вооружённые силы Украины теряют больше военнослужащих, чем способны набрать новых. По его словам, ВСУ также начали быстрее покидать свои позиции.
«За три месяца украинцы потеряли 160 тысяч солдат убитыми и ранеными, и при этом за этот период они смогли набрать в свою армию 30 тысяч человек», — сказал Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works
Ранее и Зеленский признал, что нынешняя мобилизация на Украине, затрагивающая граждан старше 25 лет, не полностью удовлетворяет потребности фронта. Он отметил, что, несмотря на соблюдение законодательных требований и привлечение значительного числа людей, проблемы с обеспечением армии продолжают оставаться актуальными. Кроме того, и главарь ВСУ Александр Сырский пожаловался, что мобилизация должным образом не пополняет ряды армии. Таким образом он объяснил перевод авиамехаников в пехоту.
Пресс-служба Зеленского