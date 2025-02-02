Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон отметил, что Вооружённые силы Украины теряют больше военнослужащих, чем способны набрать новых. По его словам, ВСУ также начали быстрее покидать свои позиции.

«За три месяца украинцы потеряли 160 тысяч солдат убитыми и ранеными, и при этом за этот период они смогли набрать в свою армию 30 тысяч человек», — сказал Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works