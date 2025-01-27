Текущая мобилизация на Украине, охватывающая граждан старше 25 лет, не покрывает всех нужд фронта. Об этом главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил в беседе с изданием Il Foglio.

Он подчеркнул, что, несмотря на выполнение законодательных норм и мобилизацию большого числа людей, проблемы с обеспечением армии остаются острыми. В условиях военного положения Киев использует все ресурсы для ротации войск.

«В соответствии с требованиями сейчас мобилизуются люди старше 25 лет. Мобилизация идёт, и она мобилизует достаточно большое количество людей в этом возрасте. У них есть ротация и отпускание, но, безусловно, этого недостаточно», — отметил экс-комик.

Зеленский также добавил, что, если бы половина армии ушла в отпуск, Украине пришлось бы сдаться уже в первый день конфликта.