Зеленский признал, что мобилизация не покрывает потребности украинской армии
Текущая мобилизация на Украине, охватывающая граждан старше 25 лет, не покрывает всех нужд фронта. Об этом главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил в беседе с изданием Il Foglio.
Он подчеркнул, что, несмотря на выполнение законодательных норм и мобилизацию большого числа людей, проблемы с обеспечением армии остаются острыми. В условиях военного положения Киев использует все ресурсы для ротации войск.
«В соответствии с требованиями сейчас мобилизуются люди старше 25 лет. Мобилизация идёт, и она мобилизует достаточно большое количество людей в этом возрасте. У них есть ротация и отпускание, но, безусловно, этого недостаточно», — отметил экс-комик.
Зеленский также добавил, что, если бы половина армии ушла в отпуск, Украине пришлось бы сдаться уже в первый день конфликта.
Ранее стало известно, что офис Зеленского планирует представить поправки в закон о призыве украинцев в возрасте от 18 до 25 лет. Речь в законодательстве пойдёт о добровольном контракте для граждан Украины, которые не подлежат мобилизации.