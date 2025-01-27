Как тебе такое, Илон Маск: сколько заработал за время СВО Владимир Зеленский На Украине депутаты и журналисты обвиняют Владимира Зеленского в коррупции и баснословных теневых заработках. По их мнению, за время СВО он смог собрать 60 млрд наличными. Столько живых денег не видел даже Илон Маск. Какие активы есть у главы киевского режима? 27 января, 16:59 На Украине состояние Зеленского оценивают в 60 млрд долларов, поэтому он может быть в одном списке самых богатых людей мира вместе с Илоном Маском. Коллаж © Life.ru Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Как на Украине раскрыли доход Зеленского

В понедельник депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Александр Дубинский в своём телеграм-канале заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его ближайшее окружение в 2024 году зарабатывали 36 тыс. долларов в минуту. Таким образом, за год функционеры режима могли заработать 18,9 млрд долларов.

Методику своих подсчётов Дубинский не раскрыл, однако результаты согласуются с данными украинской журналистки Дианы Панченко: тремя неделями ранее в своих соцсетях она написала, что с начала боевых действий на Украине реальный доход Зеленского составил 60 млрд долларов. Столько наличных нет даже у американского бизнесмена и политика Илона Маска. Если 18,9 млрд, полученные из суммы, опубликованной Дубинским, умножить на три года, в течение которых идёт СВО, получится как раз около 60 млрд долларов.

Основа богатства главы киевского режима — военная и финансовая помощь Украине со стороны Запада. Власти разных стран и эксперты неоднократно обвиняли окружение Зеленского в коррупции и присвоении денег европейских и американских налогоплательщиков. Более точная информация есть у Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), которое работает под патронажем США, но до поры до времени оно будет хранить молчание. Кроме того, глава киевского режима и его окружение могут получать долю от миллиардных доходов украинских телефонных мошенников.

По данным Панченко, только заработок мошенников в стране оценивается в 20,5 млрд долларов (за какой период, она, правда, не уточнила). Телефонные мошенники заработали 12,5 млрд долларов, 3 млрд долларов принесли военкомы, торгующие отсрочками от мобилизации, и ещё 5 млрд — украденная гуманитарная помощь. То есть за три года — 61,5 млрд долларов.

— Илон Маск, у вас есть 60 млрд долларов наличными? — спросила Панченко у владельца Tesla и SpaceX.

Похоже, обличителей у Зеленского в 2025 году будет хоть отбавляй. Фото © X / Panchenko_X

Чем владела семья Зеленского в начале СВО

В президентство Зеленский пришёл отнюдь не бедным человеком. В посткавээновские времена он основал творческую студию «Квартал-95», в которой стал художественным руководителем. Позже получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист, ведущий различных телевизионных шоу. Эта деятельность позволила шоумену зарабатывать по-настоящему большие деньги.

Причём с тех самых пор он вкладывал деньги в недвижимость. При этом часть расходов на неё несли партнёры Зеленского, братья Борис и Сергей Шефиры. Согласно последней публичной декларации президента Украины — за 2020 год, в тот момент в его собственности значились три квартиры в Киеве площадью 131,9, 198,6 и 254,5 кв. метра (третья — в долях с Шефирами). Кроме них, загородный дом площадью 353 «квадрата» с земельным участком 1,2 га в элитном посёлке Поместье.

Владимир Зеленский до СВО. Фото © Shutterstock / FOTODOM / home for heroes

Несколько сотен тысяч долларов были вложены в коллекцию его наручных часов, в которой есть Rolex, Breguet, Bovet, Piaget и Graff.

У жены, Елены, были три киевские квартиры площадью 129,8, 300 (на паях с жёнами братьев Шефир) и 337,8 кв. метра и недвижимость в крымской Ливадии. Кроме того, супруга президента после его избрания оказалась владелицей целого ряда украинских и зарубежных фирм. Она — конечный бенефициар студии «Квартал-95», владелица украинской «Зелари фиш» (переработка и консервирование, торговля рыбой, ракообразными и моллюсками) и фирмы в Белизе (Центральная Америка) Film Heritage Inc, которая занимается производством фильмов.

В то же время к Елене перешла доля мужа в кипрской компании Aldorante Limited. Фирма попала в поле зрения украинской общественности после того, как в 2016 году стала собственником элитной киевской квартиры площадью 270 «квадратов», в которой сейчас живёт семья президента. На то время покупка обошлась фирме примерно в 750 тыс. долларов. Кроме жилой недвижимости, Aldorante Limited там же принадлежат два машино-места суммарной площадью 42,6 кв. метра и стоимостью 11,5 тыс. долларов.

Почему братьев Шефир называют «кошельком» Зеленского

На Украине братьев Шефир называют не иначе как «кошельками» Зеленского. Интересно, что со временем их пути разошлись: старший, Борис, уехал из Незалежной в Германию, где надеется пересидеть войну и ностальгирует по СССР и дружбе с Россией. Сергей, несмотря на недавнее увольнение с поста первого помощника президента, демонстрирует преданность и выступает за войну.

Сергей Шефир, Владимир Зеленский, Борис Шефир в предвыборный период. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_shefir

У семей Шефир много общих активов с президентской четой. Например, ещё в 2012 году партнёры создали сеть офшорных компаний с центром на Британских Виргинских островах. Здесь находится головная фирма — Maltex Multicapital Corp. Ею в равных долях владели сам Зеленский, Сергей и Борис Шефиры и ещё один ключевой партнёр шоумена — Андрей Яковлев, который в «Квартале-95» отвечал за производство кино и сериалов. Перед выборами будущий президент передал все свои активы в управление братьям.

В одном из своих уже удалённых из украинского сегмента Сети интервью (6 мая 2019 года — незадолго до инаугурации Зеленского) Сергей Шефир заявлял, что, согласно договорённостям, братья вернут все доли артисту в 2024 году — после истечения его полномочий. Похоже, возвращение откладывается до новых выборов в Незалежной, то есть на неопределённый срок.

Чем может владеть Зеленский

27 января 2023 года в британских реестрах юридических лиц появилась запись о регистрации фирмы SHSN Limited в Белизе. Страна расположена совсем недалеко от Британских Виргинских островов, где находится та самая фирма Maltex Multicapital Corp.

Учредил фирму Сергей Шефир в качестве владельца фирмы с точно таким же названием, а 5 февраля того же года в число собственников компании добавились ещё три неизвестных юрлица. Кстати, в британских реестрах есть несколько компаний с одинаковыми названиями, профиль их деятельности — управление недвижимостью. Недвижимость, разумеется, элитная.

У SHSN Limited, появившейся в 2015 году, по юридическому адресу находится квартира в жилом доме, расположенном в Лондоне, на Бейкер-стрит, — там, где жил герой произведений Конан Дойля Шерлок Холмс. Местными риелторами сейчас она оценивается в 2,65 млн фунтов стерлингов (около 300 млн рублей по текущему курсу).

Здание «Челфонт Корт» на Бейкер-стрит, в котором SHSN Limited принадлежит квартира за 300 млн рублей. Фото © Google Maps

В 2016 году белизская компания Шефира — SHSN Limited — приобрела там же, в Лондоне, на Глентворт-стрит, квартиру с тремя спальнями за 1,58 млн фунтов стерлингов (почти 200 млн рублей). А в 2015 году акционер «Квартала-95» Яковлев (тот, кто отвечает за видеопроизводство) стал владельцем квартиры стоимостью порядка 1,5 млн фунтов стерлингов (180 млн рублей) в комплексе Westminster Palace Gardens, рядом с Вестминстерским дворцом.

Как живёт жена Зеленского

Косвенно о доходах шестого президента Незалежной можно судить по аппетитам первой леди Украины. Елена Зеленская знает толк в тяжёлом люксе и элитном отдыхе. Осенью 2023 года, пока супруг выпрашивал деньги на войну на Генассамблее ООН, в одном из нью-йоркских бутиков его жена оставила 1,1 млн долларов за браслет из белого золота, колье из белого золота с бриллиантами и изумрудами и серьги из белого золота, украшенные бриллиантами.

В январе этого года Зеленская отдыхала на элитном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии. Её засняли папарацци на фоне местного аэродрома. Женщина и ещё несколько человек (вероятно, друзей) сели в раритетный Rolls Royce Phantom VI и уехали в сопровождении кортежа из двух Mercedes-Benz. Вскоре выяснилось, что она отдыхала в отеле-дворце Badrutt's Palace, стоимость номеров в котором стартует от 7,5 тыс. долларов в сутки (около 760 тыс. рублей по курсу). Похоже, там Зеленская находилась в течение четырёх суток и могла занимать сразу несколько номеров, а кроме этого, снова «пошопиться» — сотрудница одного из бутиков Rolex в Санкт-Морице рассказала, что супруга президента Украины у них приобрела часы стоимостью 140 тысяч долларов.

Какое место среди богачей мира занял Владимир Зеленский

Если у Зеленского действительно есть $60 млрд, тем более наличными, он может занять место во втором десятке самых богатых людей мира. В конце 2024 года агентство Bloomberg сообщало, что Илон Маск стал первым в истории человеком с капиталом более $400 млрд. По версии Forbes, список самых богатых людей планеты по состоянию на начало 2024 года открывал Бернар Арно — французский бизнесмен-миллиардер, президент и CEO группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy, которому принадлежат, среди прочего, Louis Vuitton, Christian Dior и Tiffany & Co. Его состояние журнал оценил в 233 млрд долларов. А вот второй номер списка — Илон Маск, владелец Tesla и SpaceX с состоянием 195 млрд.

По данным Forbes, Илон Маск расположился на второй строчке самых богатых людей планеты. Фото © forbes.com

Авторы Евгений Кузнецов