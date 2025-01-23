Как жена Зеленского отдыхала в швейцарском отеле, принадлежащем российскому банкиру Как выяснил Life.ru, отель-дворец в Санкт-Морице, где на десятки тысяч евро отдохнула Елена Зеленская, принадлежит соучредителю Внешпромбанка Георгию Беджамову. В России он заочно осуждён на 14 лет тюрьмы за кражу 157 млрд рублей. 22 января, 21:15 Супруга главы киевского режима Елена Зеленская. Коллаж © Life.ru. Фото © Wikipedia / President.gov.ua, © Telegram / Mash

Лимузин и люкс в Санкт-Морице для первой леди Украины

Жене Владимира Зеленского не дали насладиться отдыхом на швейцарском горнолыжном курорте Санкт-Мориц. Первая леди Украины скрывала свою личность как могла. Прилетела бизнес-джетом и зарегистрировалась под подставным именем Мария. Не помогло.

Елена Зеленская прилетела на бизнес-джете. Видео © Telegram / Mash

Весь мир облетели кадры, опубликованные украинским блогером Игорем Мосийчуком. Она на фоне аэродрома в Санкт-Морице садится в раритетный Rolls Royce Phantom VI и уезжает в сопровождении кортежа из двух Mercedes-Benz. Дальше — больше. Встретивший Елену Зеленскую лимузин позволил умельцам вычислить не только отель, куда она направилась, но и номер, в котором она остановилась.





Оказалось, что такую машину предоставляет только отель-дворец Badrutt's Palace. И не всем, а лишь гостям их лучшего номера люкса. Его характеристики впечатляют. Площадь 120 квадратов, внутри гостиная, спальня, мини-бар, бассейн и панорамный вид на Энгадинские Альпы с высокогорным озером. Плюс обслуживание по системе «всё включено». Цена вопроса 7,5 тысячи евро в сутки. По текущему курсу это свыше 760 тысяч рублей.









Если судить по молчанию Елены Зеленской в информационном поле, она находилась на курорте с 15 по 19 января. Вряд ли ей удалось хорошо отдохнуть. Помощники наверняка донесли, как её хают на родине. Более вопиющий «пир во время чумы» и не придумать. На Украине сейчас идёт жесточайшая «бусификация» ухилянтов, вот-вот снизят призывной возраст до восемнадцати лет, ВСУ терпят большие потери на всех направлениях.

Кому принадлежит отель, где остановилась Зеленская

Одним из владельцев пятизвёздочного отеля Badrutt's Palace, где остановилась Зеленская, является беглый российский преступник и экс-совладелец Внешпромбанка Георгий Беджамов. Долгое время он находился в федеральном розыске, а в декабре прошлого года Хамовнический суд Москвы заочно приговорил его к 14 годам заключения.

Георгий Беджамов. Фото © ТАСС / Татьяна Дорогутина

Он признан виновным в присвоении 156 миллиардов рублей путём выдачи невозвратных займов. Сам Беджамов сейчас скрывается в Великобритании. Силовики уже обращались по поводу его выдачи, но получили категорический отказ.

По легенде Беджамов приобрёл отель так: когда его структуры строили бобслейную трассу для сочинской Олимпиады, он страстно увлёкся бобслеем и зачастил в Санкт-Мориц, где этот вид спорта очень развит. Познакомившиеся с ним члены швейцарской сборной пригласили его на вечеринку в Badrutt's Palace. Беджамову отель настолько понравился, что он купил треть его акций. Стоимость сделки составила 30 млн франков. Это дёшево, потому что, по оценкам экспертов, этот гостиничный бизнес приносит доход около 50 млн франков в год.

А ещё Badrutt's Palace называют главным курортным отелем украинских коррупционеров. Туда мечтают попасть все разбогатевшие украинцы. Причём моду задала именно Елена Зеленская. Впервые она там останавливалась в 2019 году.

Авторы Пётр Егоров