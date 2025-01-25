Офис Владимира Зеленского планирует представить поправки в закон о призыве украинцев в возрасте от 18 до 25 лет. Изменения коснутся не только призыва граждан, но и указов лидера киевского режима, сообщает советник военного департамента украинской администрации Николай Щур.

По словам Щура, уже наработана «концепция», в ближайшие дни состоится презентация. Сейчас согласовываются технические детали. Советник отметил, что в разработке изменений в документах принимали участие представители Минобороны, Генерального штаба и общественных организаций.

Речь в законодательстве пойдёт о добровольном контракте для граждан Украины от 18 до 25 лет, которые не подлежат мобилизации. Будут заложены различные финансовые и другие поощрения, пояснил представитель офиса Зеленского.