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25 января, 10:47

Киев в ближайшее время объявит о призыве с 18 лет

Офис Зеленского представит поправки в законах о мобилизации с 18 лет

Офис Владимира Зеленского планирует представить поправки в закон о призыве украинцев в возрасте от 18 до 25 лет. Изменения коснутся не только призыва граждан, но и указов лидера киевского режима, сообщает советник военного департамента украинской администрации Николай Щур.

По словам Щура, уже наработана «концепция», в ближайшие дни состоится презентация. Сейчас согласовываются технические детали. Советник отметил, что в разработке изменений в документах принимали участие представители Минобороны, Генерального штаба и общественных организаций.

Речь в законодательстве пойдёт о добровольном контракте для граждан Украины от 18 до 25 лет, которые не подлежат мобилизации. Будут заложены различные финансовые и другие поощрения, пояснил представитель офиса Зеленского.

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Ранее в Киеве планировали изменения в системе рекрутинга с целью привлечения к мобилизации граждан в возрасте от 18 до 25 лет. Сообщалось, что проблемы с мобилизацией связаны с неэффективностью текущей системы призыва.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Алена Пенчугина
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