Стали известны потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки в Курской области. По данным Минобороны России, враг лишился до 325 военнослужащих, трёх танков и бронетранспортёра. Кроме того, наши бойцы уничтожили 36 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и два миномёта.

За всё время боевых действий в курском приграничье Киев потерял более 57655 солдат, 334 танка, 244 боевые машины пехоты, 193 бронетранспортёра, 1744 боевые бронированные машины, 1827 автомобилей, 409 артиллерийских орудий, 45 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США.

Противник также лишился 17 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восьми транспортно-заряжающих машин, 106 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, пяти РЛС ПВО, 33 единиц инженерной и другой техники, из них 14 инженерных машин разграждения, одной установки разминирования УР-77, а также девяти бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машины.