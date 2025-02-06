Официальные данные Владимира Зеленского о потерях в рядах ВСУ занижены примерно вдвое. С таким заявлением выступил служащий в войсках киевского режима журналист Владимир Бойко.

В своих соцсетях журналист напомнил, что Зеленский заявлял о 45100 погибших. Он пояснил, что главарь учитывал лишь тех, кого удалось эвакуировать и установить личность.

«Другими словами, 45 100 по состоянию на начало февраля 2025 года — это погибшие, тела которых удалось эвакуировать, доставить в бюро судебно-медицинской экспертизы и идентифицировать. Остальные — а это большинство погибших, тела которых эвакуировать не удалось, — считаются пропавшими без вести: они в течение трёх лет будут считаться в списках личного состава своих воинских частей», — пишет Бойко.