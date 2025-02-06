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Регион
6 февраля, 08:49

В ВСУ раскрыли реальные потери на линии фронта

В ВСУ считают, что Зеленский вдвое занизил безвозвратные потери военных

Официальные данные Владимира Зеленского о потерях в рядах ВСУ занижены примерно вдвое. С таким заявлением выступил служащий в войсках киевского режима журналист Владимир Бойко.

В своих соцсетях журналист напомнил, что Зеленский заявлял о 45100 погибших. Он пояснил, что главарь учитывал лишь тех, кого удалось эвакуировать и установить личность.

«Другими словами, 45 100 по состоянию на начало февраля 2025 года — это погибшие, тела которых удалось эвакуировать, доставить в бюро судебно-медицинской экспертизы и идентифицировать. Остальные — а это большинство погибших, тела которых эвакуировать не удалось, — считаются пропавшими без вести: они в течение трёх лет будут считаться в списках личного состава своих воинских частей», — пишет Бойко.

Военный добавил, что в реестре пропавших насчитывается около 63 тысяч человек. В полях сражений остались тела минимум 55-60 тысяч солдат. В данных главаря режима лишь основной состав ВСУ, хотя на фронте есть и Нацгвардия, пограничники и СБУ. Таким образом общее число погибших может достигать 105 тысяч человек.

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Ранее британский военный эксперт Ларри Джонсон указывал на то, что потери украинской армии существенно опережают темпы набора новых бойцов. Также в последнее время подразделения ВС Украины куда поспешнее отступают с оборонительных рубежей под российским напором. Тем временем Зеленский случайно признался о колоссальной смертности на фронте.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Николай Рюмин
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