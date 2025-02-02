Зеленский проболтался западным журналистам об огромных потерях ВСУ
Зеленский признал, что ВСУ понесли огромные потери
Владимир Зеленский назвал понесённые ВСУ в конфликте с Россией потери огромными. Соответствующее заявление он сделал в интервью агентству Associated Press. Судя по словам Зеленского, за две недели потери украинских войск составили 80 тысяч военных.
«Мы также понесли огромные потери», — сказал главарь киевского режима.
Полная версия беседы опубликована на YouTube-канале Зеленского. В ней он упоминает, что нынешняя численность украинских ВС составляет 800 тысяч человек. А 15 января он говорил, что численность ВСУ остаётся на уровне 880 тысяч человек и этот показатель не будут снижать.
Британский военный эксперт Ларри Джонсон ранее указывал на то, что потери украинской армии существенно опережают темпы набора новых бойцов. Также в последнее время подразделения ВС Украины куда поспешнее отступают с оборонительных рубежей под российским напором.
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