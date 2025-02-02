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2 февраля, 15:06
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Зеленский проболтался западным журналистам об огромных потерях ВСУ

Зеленский признал, что ВСУ понесли огромные потери

Владимир Зеленский назвал понесённые ВСУ в конфликте с Россией потери огромными. Соответствующее заявление он сделал в интервью агентству Associated Press. Судя по словам Зеленского, за две недели потери украинских войск составили 80 тысяч военных.

«Мы также понесли огромные потери», — сказал главарь киевского режима.

Полная версия беседы опубликована на YouTube-канале Зеленского. В ней он упоминает, что нынешняя численность украинских ВС составляет 800 тысяч человек. А 15 января он говорил, что численность ВСУ остаётся на уровне 880 тысяч человек и этот показатель не будут снижать.

Зеленский пытается купить билет в НАТО с помощью «‎бонуса» из 800 тысяч солдат ВСУ
Зеленский пытается купить билет в НАТО с помощью «‎бонуса» из 800 тысяч солдат ВСУ

Британский военный эксперт Ларри Джонсон ранее указывал на то, что потери украинской армии существенно опережают темпы набора новых бойцов. Также в последнее время подразделения ВС Украины куда поспешнее отступают с оборонительных рубежей под российским напором.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Юрий Лысенко
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