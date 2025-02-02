Зеленский проболтался западным журналистам об огромных потерях ВСУ

Владимир Зеленский назвал понесённые ВСУ в конфликте с Россией потери огромными. Соответствующее заявление он сделал в интервью агентству Associated Press. Судя по словам Зеленского, за две недели потери украинских войск составили 80 тысяч военных.

Полная версия беседы опубликована на YouTube-канале Зеленского. В ней он упоминает, что нынешняя численность украинских ВС составляет 800 тысяч человек. А 15 января он говорил, что численность ВСУ остаётся на уровне 880 тысяч человек и этот показатель не будут снижать.