Сведения о потерях Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые озвучил Владимир Зеленский, являются бредом. Такое заявление сделала депутат Верховной рады Анна Скороход.

«Советую Зеленскому перестать слушать и требовать, чтобы ему давали достоверные данные. Более того, лучше не озвучивать людям цифры, чем озвучивать тот бред, который озвучивается», — сказала нардеп в эфире ютуб-канала «Новости Live».

Скороход уточнила, что Зеленский не знает происходящего в ВСУ. А люди, которые докладывают ему данные о потерях, врут. Согласно отчётам украинских войск, по словам нардепа, на одного раненого украинца якобы приходится 17 раненых россиян, а на одного погибшего бойца ВСУ – 10 погибших солдат из РФ.

«Если бы так было, то у нас россиян давно бы не было», — подытожила Скороход.