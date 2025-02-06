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Регион
6 февраля, 12:41

«Лучше не озвучивать этот бред»: В Раде возмутились ложью Зеленского о потерях ВСУ

Нардеп Скороход назвала бредом предоставленные Зеленским данные о потерях ВСУ

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Сведения о потерях Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые озвучил Владимир Зеленский, являются бредом. Такое заявление сделала депутат Верховной рады Анна Скороход.

«Советую Зеленскому перестать слушать и требовать, чтобы ему давали достоверные данные. Более того, лучше не озвучивать людям цифры, чем озвучивать тот бред, который озвучивается», — сказала нардеп в эфире ютуб-канала «Новости Live».

Скороход уточнила, что Зеленский не знает происходящего в ВСУ. А люди, которые докладывают ему данные о потерях, врут. Согласно отчётам украинских войск, по словам нардепа, на одного раненого украинца якобы приходится 17 раненых россиян, а на одного погибшего бойца ВСУ – 10 погибших солдат из РФ.

«Если бы так было, то у нас россиян давно бы не было», — подытожила Скороход.

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Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил о 45 100 погибших бойцах ВСУ. Проходящий службу в украинских войсках журналист Владимир Бойко отметил, что бывший комик вдвое занизил данные о потерях. По его словам, Зеленский учитывал лишь тех, кого удалось эвакуировать и установить личность.

Дарья Нарыкова
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