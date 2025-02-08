Бойцы «Ахмата» стали использовать «птиц с ИИ» под Курском

Бойцы отряда специального назначения «Ахмат» стали использовать для удара по целям в Курской области FPV-дроны с автозахватом цели. Об этом рассказал оператор дрона с позывным Стрелец.

«Эта «птица» называется «Бумеранг», она с искусственным интеллектом (ИИ). Так как есть ИИ, даже если «птица» под воздействием средств радиоэлектронной борьбы потеряет видеосигнал или сигнал управления, может автоматически навестись на статичную либо динамическую цель и поразить её», — объяснил солдат в беседе с ТАСС.

Другой боец «Ахмата» с позывным Псих рассказал, что противник стал часто применять в боях дроны на оптоволокне, которые залетают вглубь территории на 20 км и более. По словам военнослужащего, вычислить место запуска такого БПЛА довольно просто — на месте пуска блестит оптоволокно, которое можно заметить даже с самого беспилотника. Так, позиции украинских операторов уже не раз подвергались ответной атаке FPV-дронов со стороны бойцов группы Аида.