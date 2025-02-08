Целью дронов ВСУ на Кубани были гражданские объекты — губернатор

Гражданские объекты пострадали в Славянском районе Краснодарского края в результате ночной атаки украинских беспилотников. О последствиях налёта рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«Целью были гражданские объекты в Славянском районе. К сожалению, при падении обломков БПЛА в пяти домах есть повреждения кровли, разбиты окна. По предварительной информации, пострадавших нет», — подчеркнул чиновник.

Губернатор добавил, что поручил главе муниципалитета лично контролировать вопрос оперативного восстановления пострадавшего имущества.