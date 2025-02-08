Целью дронов ВСУ на Кубани были гражданские объекты — губернатор
Пять домов пострадали на Кубани в результате ночной атаки БПЛА
Гражданские объекты пострадали в Славянском районе Краснодарского края в результате ночной атаки украинских беспилотников. О последствиях налёта рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.
«Целью были гражданские объекты в Славянском районе. К сожалению, при падении обломков БПЛА в пяти домах есть повреждения кровли, разбиты окна. По предварительной информации, пострадавших нет», — подчеркнул чиновник.
Губернатор добавил, что поручил главе муниципалитета лично контролировать вопрос оперативного восстановления пострадавшего имущества.
Несколько пятиэтажек этой ночью пострадали и в Ростове-на-Дону. Жителей одного из зданий пришлось эвакуировать.
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