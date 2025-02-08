Беспилотники ВСУ атакуют нефтеперекачивающую станцию в Ростовской области
Идёт атака украинских беспилотников на промежуточную нефтеперекачивающую станцию ПСП 915 в Ростовской области. Об этом сообщила глава Чертковского района Ольга Подгорная.
«Работает ПВО. Жертв и пострадавших нет. Последствия на земле уточняются. Работают все службы реагирования», — гласит её пост.
Ранее громкие взрывы раздались и над самим Ростовом-на-Дону. По словам местных жителей, в городе работают системы ПВО, отражающие атаку вражеских БПЛА.
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