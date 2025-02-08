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Регион
8 февраля, 00:36

Беспилотники ВСУ атакуют нефтеперекачивающую станцию в Ростовской области

Идёт атака украинских беспилотников на промежуточную нефтеперекачивающую станцию ПСП 915 в Ростовской области. Об этом сообщила глава Чертковского района Ольга Подгорная.

«Работает ПВО. Жертв и пострадавших нет. Последствия на земле уточняются. Работают все службы реагирования», — гласит её пост.

Силы ПВО за час сбили три украинских дрона над Белгородской областью
Силы ПВО за час сбили три украинских дрона над Белгородской областью

Ранее громкие взрывы раздались и над самим Ростовом-на-Дону. По словам местных жителей, в городе работают системы ПВО, отражающие атаку вражеских БПЛА.

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Shutterstock / FOTODOM / Maria Taran

Илья Пушкарев
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