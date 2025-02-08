Беспилотники ВСУ атакуют нефтеперекачивающую станцию в Ростовской области

Идёт атака украинских беспилотников на промежуточную нефтеперекачивающую станцию ПСП 915 в Ростовской области. Об этом сообщила глава Чертковского района Ольга Подгорная.

«Работает ПВО. Жертв и пострадавших нет. Последствия на земле уточняются. Работают все службы реагирования», — гласит её пост.