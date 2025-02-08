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Регион
7 февраля, 23:58

Мощные взрывы прогремели в Ростове-на-Дону на фоне налёта украинских БПЛА

SHOT: Минимум пять взрывов прогремели над Ростовом-на-Дону

Серия мощных взрывов прогремела над Ростовом-на-Дону в ночь на 8 февраля. По данным SHOT, город атаковали украинские дроны, которые были перехвачены системами ПВО.

Местные жители рассказали Telegram-каналу, что слышали не менее пяти взрывов. Некоторые даже видели вспышки в небе. Официальной информации на этот счёт пока не поступало.

Звук одного из взрывов. Видео © Telegram / Новости Ростова-на-Дону

Мужчина и две девушки погибли при ударе дрона ВСУ по Белгородской области
Мужчина и две девушки погибли при ударе дрона ВСУ по Белгородской области

Атаке несколькими часами ранее подверглась и Белгородская область. Расчёты ЗРК уничтожили там три беспилотника ВСУ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Илья Пушкарев
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