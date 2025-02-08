Мощные взрывы прогремели в Ростове-на-Дону на фоне налёта украинских БПЛА

Серия мощных взрывов прогремела над Ростовом-на-Дону в ночь на 8 февраля. По данным SHOT, город атаковали украинские дроны, которые были перехвачены системами ПВО.

Местные жители рассказали Telegram-каналу, что слышали не менее пяти взрывов. Некоторые даже видели вспышки в небе. Официальной информации на этот счёт пока не поступало.

Звук одного из взрывов. Видео © Telegram / Новости Ростова-на-Дону