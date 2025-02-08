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Регион
8 февраля, 03:20

Жителей многоэтажки эвакуировали в Ростове из-за падения украинского БПЛА

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал о последствиях ночной атаки украинских дронов на регион. По его словам, некоторые подавленные средствами РЭБ беспилотники в результате падения повредили гражданскую инфраструктуру.

Чиновник уточнил, что больше всего досталось Первомайскому району областной столицы. Без остекления остались пятиэтажные дома на улицах Вильнюсская, 1-й Конной Армии и В. Пановой.

«Из одной многоэтажки эвакуировано 68 жильцов. Повреждения также получили легковые автомобили, припаркованные у дома. Их число уточняется. На месте работают дежурные службы», — подчеркнул Слюсарь.

А в Чертковском районе повреждены административные здания предприятия. Оттуда пришлось эвакуировать шестерых работников. К счастью, в результате ночной атаки никто не пострадал.

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О взрывах в Ростове-на-Дону стало известно около 02:30 мск. Одной из целей беспилотников врага стала нефтеперекачивающая станция ПСП 915.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Photo Spirit

Илья Пушкарев
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