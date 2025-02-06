Российские военные поразили аэродромы и места подготовки к запуску БПЛА ВСУ
Российские военные поразили аэродромы и места подготовки к запуску БПЛА ВСУ. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Российские Вооружённые силы нанесли удары по ключевым объектам военной инфраструктуры ВСУ, включая аэродромы и склады, где хранятся и подготавливаются к запуску украинские беспилотники. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
В министерстве отметили, что успешное выполнение задач стало возможным благодаря слаженной работе оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, а также ракетных войск и артиллерии. Также была поражена живая сила противника в 142 районах.
Тем временем по академии Нацгвардии Украины в Харькове был нанесён удар, в результате, предварительно, уничтожены полковники ВСУ и представители стан НАТО. Атаку осуществили во время какого-то важного совещания, потому что столько «важных целей» одновременно были в здании.