Российские военные поразили аэродромы и места подготовки к запуску БПЛА ВСУ

Российские Вооружённые силы нанесли удары по ключевым объектам военной инфраструктуры ВСУ, включая аэродромы и склады, где хранятся и подготавливаются к запуску украинские беспилотники. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В министерстве отметили, что успешное выполнение задач стало возможным благодаря слаженной работе оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, а также ракетных войск и артиллерии. Также была поражена живая сила противника в 142 районах.