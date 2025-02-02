«Удары возмездия» за Суджу достигли военных аэродромов и топливных хранилищ ВСУ
Российские ВС нанесли мощный удар по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ
Российские войска нанесли удар по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ, поражены также хранилища с топливом и пункты дислокации украинских военных. Об этом сообщили в Минобороны России в сводке от 2 февраля.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам хранения топлива, используемым в интересах ВСУ, а также скоплениям живой силы и техники украинских вооруженных формирований в 153-х районах», — сказано в публикации.
Напомним, что 1 февраля ВСУ ударили по школе-интернату в Судже, где находились мирные жители, не успевшие покинуть Курскую область. В Минобороны сообщили, что удар был произведён киевским режимом с территории Сумской области. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн объявил атаку преступлением, которое не подлежит давности. СК РФ уже возбудил уголовное дело против командира 19 отдельной ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпуши. Именно он дал приказ атаковать школу-интернат.
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