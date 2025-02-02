СКР установил личность полковника ВСУ, приказавшего ударить по школе-интернату в Судже

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против командира 19 отдельной ракетной бригады Вооружённых формирований Украины Ростислава Карпуши. Именно он 1 февраля отдал подчинённым незаконный приказ о нанесении ракетного удара по зданию школы-интерната в городе Суджа Курской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Возбуждено уголовное дело в отношении командира 19 отдельной ракетной бригады ВФУ полковника Ростислава Карпуши, подозреваемого в совершении террористического акта в Суджанском районе Курской области (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ [Террористический акт, повлекший умышленное причинение смерти человеку. — прим. Life.ru] В результате совершённого Карпушей преступления есть погибшие и раненые», — сказано в сообщении пресс-службы СК.