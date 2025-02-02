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2 февраля, 07:57

СКР установил личность полковника ВСУ, приказавшего ударить по школе-интернату в Судже

СК РФ возбудил уголовное дело против полковника ВСУ Карпуши после удара по Судже

Ростислав Карпуша. Обложка © Telegram / Следком

Ростислав Карпуша. Обложка © Telegram / Следком

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против командира 19 отдельной ракетной бригады Вооружённых формирований Украины Ростислава Карпуши. Именно он 1 февраля отдал подчинённым незаконный приказ о нанесении ракетного удара по зданию школы-интерната в городе Суджа Курской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Возбуждено уголовное дело в отношении командира 19 отдельной ракетной бригады ВФУ полковника Ростислава Карпуши, подозреваемого в совершении террористического акта в Суджанском районе Курской области (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ [Террористический акт, повлекший умышленное причинение смерти человеку. — прим. Life.ru] В результате совершённого Карпушей преступления есть погибшие и раненые», — сказано в сообщении пресс-службы СК.

Расследование продолжается. Правоохранительным органам предстоит установить все детали происшествия, а также установить всех причастных к преступлению против гражданского населения. Представители СК устанавливают местонахождение Карпуши и его соучастников.

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Напомним, вечером 1 февраля ВСУ нанесли ракетный удар по зданию школы-интерната в Судже. На момент атаки в постройке находились мирные жители, которые не успели покинуть Курскую область. По данным Министерства обороны РФ, удар был нанесён киевским режимом с территории Сумской области. Врио губернатор Курской области Александр Хинштейн назвал произошедшее преступлением, у которого не будет сроков давности.

Ольга Сливченко
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