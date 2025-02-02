СКР установил личность полковника ВСУ, приказавшего ударить по школе-интернату в Судже
СК РФ возбудил уголовное дело против полковника ВСУ Карпуши после удара по Судже
Ростислав Карпуша. Обложка © Telegram / Следком
Следственный комитет России возбудил уголовное дело против командира 19 отдельной ракетной бригады Вооружённых формирований Украины Ростислава Карпуши. Именно он 1 февраля отдал подчинённым незаконный приказ о нанесении ракетного удара по зданию школы-интерната в городе Суджа Курской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Возбуждено уголовное дело в отношении командира 19 отдельной ракетной бригады ВФУ полковника Ростислава Карпуши, подозреваемого в совершении террористического акта в Суджанском районе Курской области (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ [Террористический акт, повлекший умышленное причинение смерти человеку. — прим. Life.ru] В результате совершённого Карпушей преступления есть погибшие и раненые», — сказано в сообщении пресс-службы СК.
Расследование продолжается. Правоохранительным органам предстоит установить все детали происшествия, а также установить всех причастных к преступлению против гражданского населения. Представители СК устанавливают местонахождение Карпуши и его соучастников.
Напомним, вечером 1 февраля ВСУ нанесли ракетный удар по зданию школы-интерната в Судже. На момент атаки в постройке находились мирные жители, которые не успели покинуть Курскую область. По данным Министерства обороны РФ, удар был нанесён киевским режимом с территории Сумской области. Врио губернатор Курской области Александр Хинштейн назвал произошедшее преступлением, у которого не будет сроков давности.