По академии Нацгвардии Украины в Харькове был нанесён удар, в результате, предварительно, уничтожены полковники ВСУ и представители стан НАТО. Об этом сообщает координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«Вчерашний прилёт по академии нацгвардии на Площади Восстания подтверждаю... По предварительным данным, среди погибших есть несколько полковников, есть старшие офицеры бандеровского батальона МВД «Лють» и есть пара-тройка представителей стран НАТО», — цитирует Лебедева РИА «Новости».

Он не исключил, что удар был нанесён во время какого-то важного совещания, потому что столько «важных целей» одновременно были в здании. Подпольщик также предположил, что в академии размещался штаб группировки, планировавшей прорыв возле села Казачья Лопань в Харьковской области.