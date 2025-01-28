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Регион
28 января, 05:20

Армия России уничтожила грузы из морского порта и цех сборки БПЛА на аэродроме в Одессе

Подполье сообщило об ударе по цеху сборки БПЛА и складам на аэродроме в Одессе

Одесса. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Hrecheniuk Oleksii

Одесса. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Hrecheniuk Oleksii

Армия России ударила по складам и цеху сборки БПЛА на аэродроме Школьный в Одессе, в регионе была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих информаторов.

«Одесса: давно туда не прилетало. Аэродром Школьный... Частично доставка из морского порта идёт туда. Собирают беспилотники, много складов, и как аэродром тоже хорошо работает», — пишет подпольщик.

Также в ночь на 28 января множественные взрывы зафиксированы в Киеве и области. Несколько пожаров были видны в разных районах города. Также сообщается о взрывах в городе Боярке и со стороны аэродрома Васильков в Киевской области.

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Андрей Бражников
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