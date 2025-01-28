Армия России уничтожила грузы из морского порта и цех сборки БПЛА на аэродроме в Одессе

Армия России ударила по складам и цеху сборки БПЛА на аэродроме Школьный в Одессе, в регионе была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих информаторов.

«Одесса: давно туда не прилетало. Аэродром Школьный... Частично доставка из морского порта идёт туда. Собирают беспилотники, много складов, и как аэродром тоже хорошо работает», — пишет подпольщик.