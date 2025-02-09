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Регион
9 февраля, 10:35

ВСУ атаковали 9 жилых домов в курской деревне

ВСУ обстреляли Слободку в Курской области, повреждено девять жилых домов

ВСУ обстреляли деревню Слободка в Рыльском районе Курской области, повреждены девять частных домовладений. Жители не пострадали, написал в личном телеграм-канале врио главы региона Александр Хинштейн.

«Очередной удар нацистов по мирной инфраструктуре. В результате обстрела ВСУ в Рыльском районе д. Слободка пострадали 9 частных жилых домов, там выбиты стекла и повреждена кровля, коммунальная инфраструктура не пострадала. По моему поручению на место выезжал глава Рыльского района Андрей Белоусов, он лично удостоверился в том, что пострадавших среди населения, слава Богу, нет», — сказано в публикации.

Хинштейн отметил, что сотрудники экстренных служб уже приступили к закрытию теплового контура в населённом пункте, идёт оценка ущерба. Врио главы региона лично контролирует ситуацию.

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Ранее Александр Хинштейн сообщал о том, как в одной из деревень Рыльского района получил ранение мирный житель. Мужчина наступил на взрывное устройство, которое тут же сдетонировало. Его госпитализировали в ЦРБ с серьёзным повреждением стопы и запросили перевод в областную больницу.

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Telegram / Александр Хинштейн

Юрий Лысенко
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