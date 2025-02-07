Житель курского приграничья получил ранение, подорвавшись на взрывном устройстве

В деревне Рыльского района Курской области один из мирных жителей наступил на взрывное устройство. Его доставили в центральную районную больницу с серьёзной травмой стопы, решается вопрос о переводе в областную больницу. Об этом рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Дорогие жители! Мы сегодня живем в очень непростых условиях, в близости к линии фронта. Прошу каждого из вас быть крайне внимательным и осмотрительным — враг использует самые подлые способы, чтобы ранить наших жителей и разрушить мирную инфраструктуру!», — написал Хинштейн в телеграм-канале.

Врио губернатора также напомнил, что жителям приграничья по-прежнему грозит опасность. Следует воздержаться от поездок в «серую зону» и быть осторожными.